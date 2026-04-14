Familia Lucescu, primul mesaj oficial la 4 zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis BOR-ului

De: David Ioan 14/04/2026 | 14:58
Familia lui Mircea Lucescu a transmis o scrisoare publică la patru zile după înmormântare, în care își exprimă recunoștința față de instituțiile și persoanele care au sprijinit organizarea ceremoniei funerare.

Mesajul vine după ce fostul selecționer al României a murit pe 7 aprilie, iar funeraliile au avut loc pe 10 aprilie.

În mesajul făcut public, familia subliniază importanța sprijinului primit în această perioadă dificilă.

„Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esențial pentru familie și o expresie autentică a respectului față de tot ceea ce a însemnat el ca om și ca profesionist.”

Scrisoarea include o listă amplă de instituții care au avut un rol în organizarea evenimentelor funerare.

„În mod deosebit, dorim să aducem mulțumiri:

Bisericii Ortodoxe Române și întâi-stătătorilor ei, Bisericii „Sfântul Elefterie”, precum și preoților și Corului Tronos, care au oficiat și au dat profunzime slujbei de înmormântare;

Guvernului României, prin instituțiile sale;

Federației Române de Fotbal, care, prin președintele ei, domnul Răzvan Burleanu, și membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă și sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naționale;

Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum și Regimentului de Gardă și Protocol din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne și Comenduirii Garnizoanei București;

Poliției Române, precum și structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Brigăzii Rutiere București, pentru profesionalismul, promptitudinea și sprijinul esențial acordat în asigurarea bunei desfășurări a ceremoniei;

Jandarmeriei Române, prin Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, pentru sprijinul acordat și implicarea în asigurarea ordinii și desfășurării în condiții optime a ceremoniei;

Serviciului de Ambulanță privată, pentru sprijinul acordat și implicarea profesională în asigurarea asistenței medicale pe întreaga durată a ceremoniei;

Primăriei Municipiului București, prin Direcția Generală de Investiții, pentru punerea la dispoziție a Stadionului Arena Națională și a tuturor facilităților necesare pe perioada desfășurării evenimentului;

Personalului Secției de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București;

Administrației Cimitirului Bellu;

Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securității;

Firmei de Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul și dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului.”

Ce au transmis BOR-ului

Familia transmite și un mesaj de apreciere pentru modul în care instituțiile au colaborat în organizarea ceremoniei.

„Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituții și echipe au colaborat, contribuind la desfășurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu.”

În final, scrisoarea vorbește despre sprijinul emoțional primit în ultimele zile.

„În toată această perioadă, am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele vești despre starea lui de sănătate și până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri și gesturi care ne-au ținut în picioare. Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi. Cu profundă recunoștință, Familia Lucescu.”

CITEŞTE ŞI: Interviu de arhivă din anul 1971 cu Neli Lucescu. Ce spunea despre viața alături de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu are o statuie în România. Unde se află și cine a finanțat-o

Fostul patron din sportul românesc are pensie de 10.000 de lei, dar nu îi ajung banii: „Mi-am luat al doilea serviciu”
Știri
Fostul patron din sportul românesc are pensie de 10.000 de lei, dar nu îi ajung banii: „Mi-am luat…
Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă
Știri
Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii
Mediafax
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea...
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un pod după peste un secol
Mediafax
Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Click.ro
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va...
BANCUL ZILEI | Chelnerul și clientul nemulțumit
BANCUL ZILEI | Chelnerul și clientul nemulțumit
Ce a făcut Mihai, șoferul BMW-ului care s-a făcut praf în Snagov, cu două zile înainte să moară. ...
Ce a făcut Mihai, șoferul BMW-ului care s-a făcut praf în Snagov, cu două zile înainte să moară. Inconștiență sau gest teribilist?!
Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație
Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație
Naba Salem și ispita masculină de la Insula Iubirii 2026, cină la lumina lumânării. Cupidon „a ...
Naba Salem și ispita masculină de la Insula Iubirii 2026, cină la lumina lumânării. Cupidon „a lovit” după eliminarea de la Survivor
Survivor: realitate sau teatru? Bella Santiago a recunoscut adevărul despre show-ul la care a participat ...
Survivor: realitate sau teatru? Bella Santiago a recunoscut adevărul despre show-ul la care a participat soțul ei: „Tot ceea ce se întâmplă la Survivor este..”
Fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară a împlinit 1 an. Ce a ales micuțul de pe tavă, la tăierea ...
Fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară a împlinit 1 an. Ce a ales micuțul de pe tavă, la tăierea moțului
Vezi toate știrile