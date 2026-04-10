Mircea Lucescu are o statuie în România. Unde se află și cine a finanțat-o

Este doliu în fotbal după moartea lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istorie. Astăzi, acesta a fost condus pe ultimul drum de numeroase personalități, dar și de fani care l-au admirat de-a lungul carierei sale impresionante. Puțini știu însă că marele tehnician are și o statuie în România, un simbol al recunoașterii pentru contribuția sa uriașă la dezvoltarea fotbalului, amplasată într-un oraș cu o semnificație aparte pentru parcursul său.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie 2026, după o perioadă dificilă marcată de probleme grave de sănătate. Starea sa s-a agravat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace mai vechi. Totul a început cu episoade de aritmii, care au devenit tot mai frecvente și au necesitat intervenții medicale repetate.

La finalul săptămânii trecute, marele antrenor a suferit un infarct miocardic acut, iar după acest moment starea lui s-a deteriorat rapid. A fost transferat la terapie intensivă din cauza unor tulburări severe de ritm cardiac, care nu au mai răspuns la tratament, iar în cele din urmă organismul său a cedat. Dispariția sa reprezintă o pierdere uriașă pentru fotbalul românesc și internațional, Spitalul Universitar de Urgență București fiind cel care a confirmat oficial decesul în seara zilei de 7 aprilie.

Mircea Lucescu are o statuie în Hunedoara

În semn de recunoaștere pentru cariera sa impresionantă, imaginea lui Mircea Lucescu a fost deja imortalizată într-o statuie amplasată la Hunedoara, oraș cu o semnificație aparte pentru el. Monumentul din bronz, care îl înfățișează așezat pe o bancă de antrenor, alături de o minge de fotbal, a fost instalat în iulie 2025, chiar în apropierea stadionului din localitate, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani.

Statuia a fost realizată la inițiativa lui Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, încă din 2020, ca omagiu pentru performanțele obținute de tehnician în Ucraina. Inițial, monumentul trebuia amplasat la Donețk, însă din cauza conflictului din zonă a fost adus în România, iar Lucescu a ales ca acesta să fie amplasat la Hunedoara, unde primise și titlul de cetățean de onoare încă din 2013.

