Superstiția neștiută a lui Mircea Lucescu. A fost dezvăluită abia acum

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. El se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde a fost transportat în data de 29 martie. Înmormântarea are loc vineri, 10 aprilie.

Fostul selecționer s-a stins din viață marți, 7 aprilie. Sicriul cu trupul său neînsuflețit a fost depus miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională. Mii de oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu maestrului. Antrenori, jucători, oficiali și prieteni, atât din România, cât și de peste hotare, au umplut arena pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Cornelia Ionescu este una dintre multele personalități care au vorbit despre Il Luce.

Ce superstiție avea Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți antrenori din România. El a adunat mii de oameni care i-au adus un ultim omagiu. Totodată, oamenii care l-au cunoscut au povestit despre el și despre cariera sa. Cornelia Ionescu a făcut o mărturisire incredibilă. Jurnalista și-a amintit cum l-a cunoscut pe fostul selecționer.

Nu am crezut niciodată că va veni o zi când totul se va sfârși… sau voi vorbi despre Mircea Lucescu la trecut. L-am cunoscut în perioada în care eram o tânără ziaristă de sport, atunci când femeile nu aveau ce căuta, în opinia majorității, într-o lume destinată doar bărbaților. Cum să scrie un articol sau să își dea cu părerea o femeie care nu a dat niciodată cu piciorul în minge? Era o blasfemie, a declarat ea.

De asemenea, ea a mai povestit și despre superstiția neștiută a lui Mircea Lucescu. El niciodată nu lua în autocar sau în avion femei.

Nea Mircea avea o superstiție peste care nu trecea niciodată: nu lua femei în autocar sau în avion. Spunea zâmbind: «câte femei iei, atâtea goluri primește echipa», a mai spus Cornelia Ionescu.

Când a încălcat Il Luce superstiția

Mircea Lucescu a ținut cu strictețe de această superstiție. Asta până într-o zi când a decis să o ajute pe jurnalista Cornelia Ionescu și pe colega ei. Totul s-a întâmplat înaintea unui meci Universitatea Cluj-Rapid București.

Îmi aduc și acum aminte de surprinderea tuturor de la aeroport, în momentul în care am apărut timide cu un bagaj. El a zâmbit, a venit la noi și le-a spus tuturor că și femeile trebuie să își facă meseria, a mai povestit ea.

