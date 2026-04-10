Florin Răduciou, adio în lacrimi de la Mircea Lucescu: ”Nu sunt pregătit”

Este doliu în fotbal după moartea lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria sportului românesc. Astăzi are loc înmormântarea sa, iar sute de personalități din lumea sportului, foști jucători, colaboratori și numeroși fani s-au adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum și a-i aduce un ultim omagiu. Florin Răducioiu a transmis un mesaj plin de regret în memoria fostului tehnician.

Printre cei profund marcați de această pierdere se află și Florin Răducioiu, considerat unul dintre „copiii de suflet” ai marelui tehnician. În ziua funeraliilor, fostul atacant a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, alegând să-și exprime durerea printr-o serie de amintiri care i-au definit cariera.

Ce mesaj a transmis Florin Răducioiu

El a evocat momentele esențiale trăite sub îndrumarea lui Mircea Lucescu, de la debutul precoce în prima ligă, la primele reușite importante, convocarea la echipa națională și până la marile meciuri care i-au marcat parcursul profesional.

Relația dintre cei doi a fost una specială, construită pe încredere și susținere constantă. Florin Răducioiu a fost promovat de tânăr și a beneficiat de sprijinul antrenorului în momente decisive, inclusiv în transferul său la Brescia, în 1992. Cariera sa a continuat la cel mai înalt nivel, reușind performanțe notabile, precum câștigarea titlului și a Ligii Campionilor cu AC Milan.

„Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten, Nea Florică Dumitrache… Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani… Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat. Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Brașov , când Gică , copilul tău, ne-a dat iarăși gol. Dar ce îți mai plac, Nea Mircea, meciurile cu Steaua… Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună. Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine… Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata , nu ajungeam aici… Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta…” a scris Florin Răducioiu pe rețelele de socializare.

