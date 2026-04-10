Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan

De: Luciana Popescu 10/04/2026 | 08:15
Cine a lipsit de la ceremonia lui Mircea Lucescu

După două zile încărcate emoțional, în care sute de oameni s-au îngrămădit pentru a ajunge la căpătâiul legendei Mircea Lucescu, astăzi are loc slujba de înmormântare. La cele două zile de priveghi, fiul marelui gigant al fotbalului, Răzvan Lucescu nu s-a dezlipit de lângă sicriul tatălui său. Neli, soția fostului selecționer, femeia alături de care și-a petrecut ultimii 60 de ani din viață, astăzi își ia rămas-bun, pentru totdeauna de la Il Luce. Personalități, antrenori de renume, jucători de fotbal, toți au fost prezenți zilele acestea la Arena Națională pentru a aduce un ultim omagiu marelui antrenor. Slujba a început la ora 9,  iar după ceremonie, cortegiul va porni spre Cimitirul Bellu, acolo unde marele sportiv al țării noastre își va petrece veșnicia. Înhumarea este programată la ora 13:00, într-o zonă restricționată, rezervată exclusiv familiei și apropiaților, pentru a asigura intimitatea momentului. CANCAN.RO vă aduce chiar acum toate momentele cheie ale acestei zile negre pentru România. 

7 aprilie, ora 20:30 va rămâne mereu un moment de care ne vom aminti cu durere și lacrimi în ochi. La această dată, România a pierdut o legendă, un om care a trăit și a murit pentru fotbalul românesc, un sportiv care a dat totul și puțin mai mult pentru țara noastră. După două zile pline de lacrimi, regrete și suferință, mii de români, dar și oameni din afară, care l-au cunoscut pe Il Luce, au apucat să îi aprindă o lumânare și să își ia rămas-bun. Ce este mai greu abia acum urmează, înmormântarea, momentul în care familia îndurerată va trebui să se despartă de Mircea Lucescu omul, tatăl, soțul, bunicul și străbunicul.

Mircea Lucescu urmează să fie înmormântat- sursa- social media

Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum

Astăzi, Il Luce este condus pe ultimul drum. Familia este răpusă de durere, dar rămân la fel de solemni și puternici în fața unei asemenea tragedii pentru că așa și-ar fi dorit Il Luce. Slujba de înmormântare a început la ora 9, iar apoi cortegiul se îndreptă spre cimitirul Bellu, acolo unde și-a lăsat pregătită piatra funerară cu un mesaj ales chiar de el.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă le lăsați”, sunt cuvintele care pot fi citite la cavoul lui Mircea Lucescu din cimitirul Bellu.

Înhumarea este privată, doar familia și apropiații au acces

Așa cum v-am prezentat, timp de două zile, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, acolo unde oricine a putut să își ia adio de la el, dar la momentul cel mai dureros, cel al înhumării, familia vrea intimitate. Au spus clar că vor să fie ceva extrem de restrâns și vor putea fi prezenți doar apropiații. (VEZI AICI MAI MULTE)

Cu această ocazie, din nou, CANCAN.RO își prezintă condoleanțele. Drum lin, Il Luce!

Politicieni, foști jucători și sute de fani își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Ultima zi de omagiu pe Arena Națională

Câștigătorul de la Românii au Talent, omagiu unic pentru Mircea Lucescu. Cristian Leana: "13 ore mi-a luat să-l fac"

 

