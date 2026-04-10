Cum a reacționat Răzvan Lucescu în fața celei mai grele zile din viața sa: înmormântarea lui Il Luce. Gestul răvășitor

Mircea Lucescu a murit, iar sute de oameni i-au adus un ultim omagiu. Vineri, 10 aprilie, va avea loc înmormântarea, acolo unde vor participa doar familia și apropiații. Înainte să îl conducă pe ultimul drum, fiul său, Răzvan Lucescu a făcut un gest emoționant.

Vestea că Mircea Lucescu s-a stins din viață a îndoliat pe toată lumea. Trupul său neîsuflețit a fost depus la Arena Națională, pentru ca oamenii care l-au apreciat și l-au iubit să îi aducă un omagiu. Persoane importante au participat și au adus lumânări și coroane, însă doar până joi, 9 aprilie se putea face acest gest. Vineri, 10 aprilie, au loc funeraliile la cimitirul Bellu din Capitală, într-un cadru restrâns. Fiul său, Răzvan Lucescu a făcut un gest incredibil cu doar câteva ore înainte să își conducă tatăl pe ultimul drum.

Ce gest a făcut Răzvan Lucescu

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori ai fotbalului românesc. Acesta s-a stins din viață marți, 7 aprilie, în timp ce se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență București. El era conectat la aparate pentru că inima sa mai funcționa doar 10%. Il Luce a ajuns de urgență la spital în data de 29 martie, atunci când i s-a făcut rău și a leșinat. Deși starea sa se înbunătățise, chiar în ziua în care urma să fie externat, vineri, 3 aprilie, acesta a făcut un infarct, iar ulterior s-a constatat că a suferit multiple AVC-uri.

Reprezentanții spitalului au comunicat că fostul selecționer nu mai este în viață, iar ziua următoare, miercuri, 8 aprilie, sicriul a fost depus la Arena Națională. O mulțime de oameni atât din România, cât și de peste hotare au venit să îi aducă un ultim omagiu. În noaptea de joi spre vineri, Răzvan Lucescu a făcut un gest plin de durere. El a postat pe pagina sa de socializare, în secțiunea poveste o fotografie de la arenă. În imagine se poate observa că a repostat poza făcută public de echipa națională, în care apar el și mama sa lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Gestul său arată respectul și recunoștința pe care i-o poartă tatălul său, dar și celor care au venit să își ia rămas bun. Vineri, 10 aprilie, va avea loc înmormântarea.

