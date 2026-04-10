Cum a reacționat Răzvan Lucescu în fața celei mai grele zile din viața sa: înmormântarea lui Il Luce. Gestul răvășitor

De: Denisa Crăciun 10/04/2026 | 10:06
Mircea Lucescu a murit, iar sute de oameni i-au adus un ultim omagiu. Vineri, 10 aprilie, va avea loc înmormântarea, acolo unde vor participa doar familia și apropiații. Înainte să îl conducă pe ultimul drum, fiul său, Răzvan Lucescu a făcut un gest emoționant.

Vestea că Mircea Lucescu s-a stins din viață a îndoliat pe toată lumea. Trupul său neîsuflețit a fost depus la Arena Națională, pentru ca oamenii care l-au apreciat și l-au iubit să îi aducă un omagiu. Persoane importante au participat și au adus lumânări și coroane, însă doar până joi, 9 aprilie se putea face acest gest. Vineri, 10 aprilie, au loc funeraliile la cimitirul Bellu din Capitală, într-un cadru restrâns. Fiul său, Răzvan Lucescu a făcut un gest incredibil cu doar câteva ore înainte să își conducă tatăl pe ultimul drum.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori ai fotbalului românesc. Acesta s-a stins din viață marți, 7 aprilie, în timp ce se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență București. El era conectat la aparate pentru că inima sa mai funcționa doar 10%. Il Luce a ajuns de urgență la spital în data de 29 martie, atunci când i s-a făcut rău și a leșinat. Deși starea sa se înbunătățise, chiar în ziua în care urma să fie externat, vineri, 3 aprilie, acesta a făcut un infarct, iar ulterior s-a constatat că a suferit multiple AVC-uri.

Reprezentanții spitalului au comunicat că fostul selecționer nu mai este în viață, iar ziua următoare, miercuri, 8 aprilie, sicriul a fost depus la Arena Națională. O mulțime de oameni atât din România, cât și de peste hotare au venit să îi aducă un ultim omagiu. În noaptea de joi spre vineri, Răzvan Lucescu a făcut un gest plin de durere. El a postat pe pagina sa de socializare, în secțiunea poveste o fotografie de la arenă. În imagine se poate observa că a repostat poza făcută public de echipa națională, în care apar el și mama sa lângă sicriul lui Mircea Lucescu. Gestul său arată respectul și recunoștința pe care i-o poartă tatălul său, dar și celor care au venit să își ia rămas bun. Vineri, 10 aprilie, va avea loc înmormântarea.

VEZI ȘI: Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan

Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie

Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Știri
Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu adevărat”
Știri
Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu…
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul...
Gigi Becali, oprit de polițiști! De ce l-au întors din drum la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Gigi Becali, oprit de polițiști! De ce l-au întors din drum la înmormântarea...
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o prințesă italiană
Adevarul
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o...
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza:...
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral
Digi 24
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Promotor.ro
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru...
