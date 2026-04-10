Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie

De: Andreea Stăncescu 10/04/2026 | 08:53
După decesul lui Mircea Lucescu, trupul său a fost depus la Arena Națională, acolo unde mii de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu. Numeroase personalități din sport și din viața publică au fost prezente, însă o absență importantă a atras atenția.

La Arena Națională au mers numeroase personalități pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Printre primii care au ajuns să își ia rămas-bun s-au numărat Gheorghe Hagi, Mircea Rednic, Ioan Andone, Ionuț Lupescu și Simona Halep, toți vizibil marcați de pierderea celui supranumit „Il Luce”. Lor li s-au alăturat și figuri importante din zona politică. Traian Băsescu a depus o coroană de flori albe, însoțită de un mesaj simplu, dar plin de semnificație: „Respect”.

La ceremonie a fost prezent și Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, care a anunțat demararea procedurilor pentru ca noul stadion Dinamo să poarte numele marelui antrenor. Un gest simbolic a venit și din partea primarului Ciprian Ciucu, care a depus la catafalc o minge realizată din flori, în semn de omagiu pentru cariera impresionantă a lui Mircea Lucescu.

Cu toate acestea, Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremonie, alegând să transmită un mesaj oficial. În comunicatul său, acesta a subliniat că moartea lui Mircea Lucescu reprezintă o pierdere profundă pentru România, evidențiind cariera sa impresionantă, dedicarea pentru fotbal și rolul esențial în formarea generațiilor de jucători. De asemenea, edilul a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au admirat, subliniind că moștenirea lăsată de „Il Luce” depășește cu mult performanțele sportive.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței. Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Nicușor Dan.

