Așa tată, așa fiu. Răzvan Lucescu duce mai departe demnitatea lui „Il Luce” în fața mulțimii. Lecție de decență care a emoționat o țară întreagă

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus, vreme de două zile, pe Arena Națională, devenind un loc al reculegerii și memoriei sale. Familia, prietenii, colegii și cei care l-au admirat au avut ocazia să vină să își ia rămas bun de la omul care a marcat profund istoria fotbalului românesc și internațional, într-un cadru special organizat de Federația Română de Fotbal (FRF). În tot acest timp, Răzvan Lucescu a întâmpinat fiecare persoană care a venit la catafalc cu o prezență demnă și o atitudine de respect, onorând prin fiecare gest memoria tatălui său.

Miercuri și joi, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. FRF a amenajat un culoar care conduce spre catafalc, înconjurat de sute de coroane de flori și de imagini ce spun povestea unei cariere legendare. Pe tabela de marcaj s-au derulat neîntrerupt fragmente din viața și gloria celui care a scris istorie, ca un ultim omagiu adus omului care și-a dedicat existența fotbalului.

Răzvan Lucescu duce mai departe demnitatea lui „Il Luce”

Într-o atmosferă copleșitoare, timp de două zile, în cadrul unui program special dedicat publicului, personalități din întreaga lume au venit să-și plece fruntea în fața sicriului lui „Il Luce”: de la fostul președinte al României, Traian Băsescu, și actualul prim-ministru, până la cele mai mari nume ale sportului din România și de peste hotare, printre care și Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk. Sicriul a fost vegheat în permanență de garda de onoare, în timp ce, rând pe rând, suporteri, apropiați, admiratori și oameni necunoscuți s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu.

În tot acest timp, Răzvan Lucescu a rămas neclintit la căpătâiul tatălui său, primind fiecare om venit să-și ia rămas bun. Cu o forță greu de cuprins în cuvinte, a strâns mâna a peste 15.000 de oameni – cunoscuți, necunoscuți sau veniți de departe – într-un gest profund de recunoștință și respect pentru fiecare în parte. Prin prezența sa demnă și atentă la fiecare om, Răzvan Lucescu a demonstrat că duce mai departe valorile moștenite de la tatăl său, transformând despărțirea într-un moment de demnitate rar întâlnite.

După cele două zile dedicate publicului, cortegiul funerar va pleca, vineri, 10 aprilie, de la Arena Națională la Biserica Sfântul Elefterie din București. Slujba de înmormântare va începe în jurul orei 09:00, iar ceremonia de înhumare va avea loc la cimitirul Bellu, în jurul orei 13:00. Atât la slujbă, cât și la cimitir, accesul publicului va fi restricționat.

