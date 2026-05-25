Bancul începutului de săptămână | Operația a reușit

De: David Ioan 25/05/2026 | 17:11
Pentru a-ncepe săptămâna cu zâmbetul pe buze, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Ei, vedeți că operația a reușit! De ce v-ați zbătut atât la anestezie?

– Dom’ doctor, eu venisem să spăl geamurile!

Un inginer, un medic și un economist sunt întrebați:

„Cât fac 2 + 2?”
Medicul răspunde:
— În medicină, 2 + 2 poate însemna 3 sau 5, depinde de pacient.
Economistul zâmbește:
— În economie, 2 + 2 poate fi 5, dar și 3, sau uneori 6, depinde de piață.
Inginerul se gândește puțin, apoi spune:
— 2 + 2 = 4.
Toți ceilalți:
— Sigur?
Inginerul:
— Sigur. Dar dacă vreți un rezultat optimizat, putem considera 2.95 și îl rotunjim la 3, sau facem o simulare și vedem ce iese mai eficient.

Doi prieteni merg la pescuit. Stau ei ore întregi fără să prindă nimic.

La un moment dat, unul spune:
— Cred că peștii ăștia sunt inteligenți… ne evită intenționat.
Celălalt răspunde:
— Normal, și eu aș evita să mușc dintr-o momeală care stă de 3 ore la soare.
Mai stau ce mai stau, și primul scoate un pește mic.
Entuziasmat, zice:
— Uite! Am prins unul!
Peștele, când îl vede, oftează:
— Perfect… încă unul care crede că a câștigat ceva.

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Doi prieteni stau de vorbă:

– Cum e, mă, să fii însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soţul îşi găseşe soţia în pat cu amantul

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!
Bărbatul furios, răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?
-Nu schimba subiectul!

Soțul, în șoaptă, după ce au făcut amor

– Draagă, ți-a plăcut?

– Ce să-mi placă?

– Păi… „cum a fost”…

– Dar, ce, a fost?

„De ce te-ai căsătorit cu mama?”

– Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama? Soțul se întoarce către soție și îi spune:

– Vezi! Până și copilul se miră!

