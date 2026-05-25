Bancul începutului de săptămână | Operația a reușit

– Ei, vedeți că operația a reușit! De ce v-ați zbătut atât la anestezie?
– Dom’ doctor, eu venisem să spăl geamurile!
Un inginer, un medic și un economist sunt întrebați:
„Cât fac 2 + 2?”
Medicul răspunde:
— În medicină, 2 + 2 poate însemna 3 sau 5, depinde de pacient.
Economistul zâmbește:
— În economie, 2 + 2 poate fi 5, dar și 3, sau uneori 6, depinde de piață.
Inginerul se gândește puțin, apoi spune:
— 2 + 2 = 4.
Toți ceilalți:
— Sigur?
Inginerul:
— Sigur. Dar dacă vreți un rezultat optimizat, putem considera 2.95 și îl rotunjim la 3, sau facem o simulare și vedem ce iese mai eficient.
Doi prieteni merg la pescuit. Stau ei ore întregi fără să prindă nimic.
La un moment dat, unul spune:
— Cred că peștii ăștia sunt inteligenți… ne evită intenționat.
Celălalt răspunde:
— Normal, și eu aș evita să mușc dintr-o momeală care stă de 3 ore la soare.
Mai stau ce mai stau, și primul scoate un pește mic.
Entuziasmat, zice:
— Uite! Am prins unul!
Peștele, când îl vede, oftează:
— Perfect… încă unul care crede că a câștigat ceva.
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!
– Cum e, mă, să fii însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.
– Cum adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…
Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:
-La ora asta se vine acasă?!
Bărbatul furios, răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?
-Nu schimba subiectul!
– Draagă, ți-a plăcut?
– Ce să-mi placă?
– Păi… „cum a fost”…
– Dar, ce, a fost?
– Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama? Soțul se întoarce către soție și îi spune:
– Vezi! Până și copilul se miră!
