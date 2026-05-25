Tragedie în Brăila! O fetiță de doar doi ani a căzut de la etajul unui bloc

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 17:47
Clipe de groază într-un bloc din Brăila! O fetiță de doar doi ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul întâi. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, sub ochii neputincioși ai familiei, iar liniștea serii s-a transformat imediat în panică și strigăte.

Micuța se afla în apartament împreună cu bunicii, care, potrivit primelor informații, aerisiseră locuința și lăsaseră geamurile deschise. Nimeni nu s-ar fi gândit că o joacă aparent banală se poate transforma într-o tragedie. La un moment dat, fetița s-ar fi urcat pe pervazul ferestrei și, într-o clipă de neatenție, a căzut în gol de la aproximativ cinci metri.

Martorii au povestit că impactul a fost unul puternic, iar copilul ar fi lovit în cădere și o unitate exterioară de aer condiționat de la parter, lucru care ar fi putut atenua parțial șocul. Vecinii au ieșit imediat din case, șocați de ce au văzut, iar o femeie, asistentă medicală, a intervenit rapid și i-a acordat primul ajutor până la sosirea ambulanței.

„A fost totul foarte rapid, în câteva secunde s-a întâmplat nenorocirea”, povestesc oamenii din zonă, încă marcați de cele întâmplate.

Fetița a fost transportată de urgență la spital, inițial la Brăila, apoi transferată la Spitalul de Pediatrie din Galați, unde se află internată la Terapie Intensivă. Medicii au confirmat că micuța a suferit un traumatism cranio-cerebral sever și este monitorizată permanent.

Cum se simte fetița

Chiar dacă starea ei rămâne una gravă, cadrele medicale au spus că există o ușoară stabilizare și continuă toate investigațiile și tratamentele necesare pentru a-i salva viața.

Între timp, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță în locuință. Ancheta va include discuții cu familia și martorii care au văzut momentul căderii.

