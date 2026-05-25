BREAKING | Aurelian Zaheu, fostul șef al IPJ Constanța, a murit

Doliu în rândul polițiștilor. Fostul șef IPJ Constanța s-a stins din viață. Acesta a murit în timp ce se afla în Capitală pentru a urma un tratament. În urma veștii, mesaje înduioșătoare au apărut în mediul online.

Aurelian Zaheu, fost șef IPJ Constanța, a murit la vârsta de 70 de ani. Bărbatul avea mai multe probleme de sănătate și locuia în București pentru a urma tratamentul medicamentos. El a ocupat mai multe funcții importante de-a lungul anilor, iar asta i-a adus multă notorietate. Conducerea și foștii colegi, chiar cei care nu l-au cunoscut au transmis mesaje pline de durere pe rețelele de socializare. Acesta urmează să fie înmormântat în orașul său natal.

Aurelian Zaheu s-a stins din viață

Aurelian Zaheu locuia în București de mai mult timp. El se stabilise în Capitală pentru a urma tratamentul corespunzător problemelor de sănătate pe care le avea. Din nefericire, medicamentele nu au făcut față, iar fostul șef IPJ Constanța a fost găsit decedat în locuința sa, la vârsta de 70 de ani.

El a ocupat funcția de inspector-șef în cadrul IPJ Constanța din martie 2008 până în anul 2010, atunci când a solicitat să iasă la pensie. De asemenea, înainte fusese șeful Direcţiei de Investigare a Fraudelor a Inspectoratului General al Poliţiei Române. După plecarea sa, a fost numit interimar fostul şef al Poliţiei Murfatlar, George Dorel Popa. Ulterior, funcția a fost ocupată de altcineva, mai exact de Dumitru Catană, care a ieşit la pensie în 2011.

În plus, Aurelian Zaheu a fost membru fondator al Partidului Uniunii Naționale pentru Progresul României la Constanța și vicepreședinte al organizației județene. Un alt aspect important, de această dată din punct de vedere personal, bărbatul a fost socrul lui Mircea Chirciu, fiul fostului primar al comunei Oltina. Zaheu s-a făcut socru mic în 2011, fiica lui și ginerele fiind nășiți de Claudiu Palaz.

Mesaj impresionant după moartea lui Aurelian Zaheu

Cornel Motolea, actualul șef IPJ Constanța a publicat pe rețelele de socializare un mesaj plin de durere. El își exprimă regretul pierderii fostului coleg, pe care nu l-a cunoscut în mod direct.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în numele întregului colectiv, își exprimă profundul regret și compasiunea la trecerea în neființă a domnului Aurel Zaheu, fost inspector șef al instituției noastre. Chiar dacă destinele noastre profesionale nu s-au intersectat în mod direct, amprenta pe care a lăsat-o asupra comunității constănțene și rigoarea cu care a coordonat activitatea instituției rămân repere de necontestat pentru noile generații de polițiști. Un lider își continuă misiunea prin valorile pe care le lasă moștenire, iar domnul Aurel Zaheu va rămâne în memoria instituțională ca un pilon de profesionalism și devotament. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor și tuturor celor care l-au prețuit. Drum lin printre stele și odihnă veșnică!, arată mesajul.

VEZI ȘI: Tragedie pe Dunăre! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără viață după ce a dispărut de la o pensiune din Dubova

Tragedie în Los Angeles: un artist a fost găsit mort pe Mt. Wilson. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie