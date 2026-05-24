Ultima postare a tinerei de 17 ani care a murit după ce a suferit un AVC. Andreea nici nu se gândea la ce va urma

De: Anca Chihaie 24/05/2026 | 15:43
Moartea fulgerătoare a tinerei interprete de muzică populară Andreea Micu a adus multă durere în rândul familiei, al apropiaților și al celor care i-au urmărit activitatea artistică. La doar 17 ani, adolescenta, care își construia cu pași rapizi un nume în lumea folclorului românesc, s-a stins după o perioadă extrem de dificilă petrecută pe patul de spital. Timp de două săptămâni, medicii au încercat să îi salveze viața, după ce tânăra a suferit un accident vascular cerebral, însă organismul ei nu a mai rezistat.

Vestea decesului sale a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o. Andreea Micu era considerată o adolescentă talentată, modestă și dedicată în totalitate muzicii populare, pasiunea care i-a definit viața încă de la o vârstă fragedă. Cei din jur spun că scena era locul în care se simțea cel mai bine și unde reușea să transmită emoție publicului prin fiecare interpretare.

Ultima postarea a Andreei Micu

Chiar și în ultimele zile înainte de tragedie, Andreea a continuat să facă ceea ce iubea cel mai mult. Ultima sa apariție pe rețelele sociale surprindea un moment artistic în care interpreta melodii populare în fața unui grup numeros de oameni. În imagini, tânăra apare zâmbitoare și plină de energie, în timp ce cei prezenți dansează și se bucură de muzica ei. Filmarea a devenit acum extrem de emoționantă pentru cei care o urmăreau și care încă nu pot accepta că artista nu mai este printre ei.

Printre cei mai afectați de această tragedie se află bunicul artistei, omul care i-a fost mereu alături și care a susținut-o necondiționat în drumul ei. Relația dintre cei doi era una extrem de apropiată, iar pierderea nepoatei a lăsat un gol imens în familie. Cei apropiați spun că bătrânul trece cu greu peste șocul acestei dispariții și că încearcă să găsească puterea de a merge mai departe după o asemenea lovitură.

„Offff! Mă, Puiu’ lu’ Tătăițu, stau și mă întreb: unde ai găsit tu așa spectacol frumos de ai plecat să cânți singură, fără mine? Doar unde erai tu eram și eu, și unde eram eu erai și tu! Spune, fetița mea, să vin și eu!”, a transmis bunicul Andreei Micu pe Facebook.

