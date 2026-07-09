Românii care câștigă cel mai bine. Harta salariilor nete arată diferențe uriașe între județe

Diferențele salariale dintre județele României continuă să fie considerabile în 2026, iar cele mai recente date statistice confirmă că nivelul veniturilor rămâne puternic influențat de dezvoltarea economică regională și de structura pieței muncii. În timp ce marile centre economice și universitare oferă salarii semnificativ peste media națională, numeroase județe din sudul și estul țării se confruntă în continuare cu venituri nete mult mai reduse.

În luna aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut la nivel național a ajuns la 9.740 de lei, ceea ce s-a tradus printr-un salariu mediu net de 5.843 de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, venitul net mediu a crescut cu 3,5%, evoluție care reflectă atât majorările salariale din unele domenii economice, cât și adaptarea companiilor la condițiile actuale ale pieței.

Românii care câștigă cel mai bine

Capitala își păstrează poziția de lider în clasamentul județelor cu cele mai mari salarii. În București, câștigul salarial mediu net depășește 7.600 de lei pe lună, nivel susținut de concentrarea unui număr mare de companii din domeniul tehnologiei, serviciilor financiare, telecomunicațiilor, consultanței și administrației centrale. Economia diversificată și cererea ridicată pentru personal calificat contribuie la menținerea celor mai ridicate venituri din țară.

Pe următoarele poziții se află județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net trece de pragul de 6.700 de lei lunar. Ambele județe beneficiază de investiții consistente în industrie, tehnologie și servicii, fiind printre cele mai importante motoare economice regionale. Dezvoltarea sectorului IT, industria prelucrătoare și investițiile străine au contribuit la creșterea constantă a nivelului salarial din aceste zone.

Un loc important în clasamentul veniturilor îl ocupă și județul Sibiu, unde salariul mediu net depășește 6.400 de lei pe lună. Județul s-a remarcat în mod special prin cea mai accelerată evoluție salarială din România. Față de aprilie 2025, salariul mediu net a crescut cu peste 10%, fiind singurul județ care a înregistrat un avans de două cifre. Ritmul de creștere este de aproape trei ori mai mare decât media națională și indică o dezvoltare economică susținută, alimentată de investiții în industrie, producție și servicii.

La polul opus al clasamentului se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman. În aceste zone, salariul mediu net depășește cu puțin pragul de 4.100 de lei lunar, diferența față de București fiind de aproximativ 3.500 de lei. Nivelul mai redus al veniturilor este influențat de prezența limitată a investițiilor cu valoare adăugată ridicată, de ponderea mare a agriculturii și a sectoarelor cu productivitate redusă, precum și de oferta mai restrânsă de locuri de muncă bine plătite.

Diferențele sunt evidente și între domeniile de activitate. Cel mai ridicat nivel al salariilor continuă să fie înregistrat în sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale. Angajații din această industrie au obținut un venit mediu net de peste 15.400 de lei pe lună, ceea ce reprezintă cel mai mare salariu mediu din economia românească. În același timp, sectorul a consemnat și una dintre cele mai importante creșteri lunare, evoluție influențată de acordarea unor bonusuri și prime specifice perioadei analizate.

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