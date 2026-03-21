Adio, plăți cash? Ce se schimbă de la 1 iulie 2027, inclusiv în România

Un nou regulament al UE vizează banii cash. Acesta va intra în vigoare de la 1 iulie, 2027. Măsura luată de UE are rolul de a combate spălarea de bani și finanțarea activității ilegale.

Chiar dacă adesea facem plăți cu cardul bancar, banii cash au rămas pentru mulți o plasă de siguranță. Uniunea Europeană vine cu noi reguli în ceea ce privește folosirea unei sume mai mari de bani cash. Schimbarea va avea loc începând cu data de 1 iulie, anul viitor. De asemenea, ea se va aplica și în România.

Ce se întâmplă cu banii cash?

Plățile în numerar se vor schimba radical din 2027. Acest lucru se întâmplă pentru că în ultimii ani, s-au constatat foarte multe activități ilegale, dar și spălare de bani, De aceea, Uniunea Europeană a decis să ia o măsură importantă. Începând cu data de 1 iulie, 2027 plățile cu bani cash vor avea un plafon de 10.000 de euro în relațiile comerciale.

Regula se aplică, în principal, pentru tranzacțiile dintre persoanele fizice și firme sau între companii, în special, acolo unde sumele în numerar ar putea depăși pragul stabilit. De asemenea, plățile care sunt mai mari de 3.000 de euro, comercianții sunt obligați să verifice identitatea clienților, dar și tranzacțiile, acestea fiind un nivel suplimentar de monitorizare. Toate acestea vor intra în vigoare și în țara noastră.

Totodată, este important de menționat faptul că aceste restricții nu se aplică tranzacțiilor private. Așadar, persoanele fizice pot continua să dețină și să folosească bani cash fără nicio limită. Cu toate acestea, există diferențe importante între tranzacțiile private și cele comerciale, atunci când vine vorba de achiziționarea unei mașini, de exemplu. Dacă tranzacția implică un comerciant, limita devine obligatorie. În această situație, plata integrală cu bani cash nu va mai fi posibilă.

Care sunt restricțiile în Germania?

În anumite zone din Germania deja se aplică câteva restricții semnificative. Scopul este același: de a combate spălarea de bani și plăți suspecte. Din luna ianuarie, 2020, s-a impus o limită de 1.999,99 de euro pentru plățile cu bani cash. De asemenea, din luna aprilie a anului 2023, plățile în numerar pentru achizițiile de proprietăți imobiliare au fost interzise complet.

