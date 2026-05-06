O recunoști? Copila din fotografie a devenit una dintre cele mai iubite artiste din România

O fotografie din copilărie a Margaretei Pâslaru, recent reapărută în spațiul public, a stârnit valuri de emoție și curiozitate. În spatele chipului delicat din imagine se ascunde începutul unei povești artistice excepționale, construită din talent, disciplină și o sensibilitate aparte.

O fotografie aprinde amintiri

Imaginea devenită virală o surprinde pe Margareta Pâslaru în primii ani de viață, o fetiță cu ochi mari albaștri, obraji bucălați și o eleganță naturală, accentuată de fundițe și bentițe atent alese.

Pentru cei care o descoperă acum, chipul poate părea necunoscut. Însă pentru generații întregi, vocea ei rămâne inconfundabilă. În spatele acelei fotografii se află una dintre cele mai importante artiste ale muzicii românești, o prezență definitorie pentru o epocă întreagă.

Primele întâlniri cu scena

Talentul Margaretei Pâslaru a fost un dar divin. Încă din copilărie, a fost atrasă de artă în toate formele ei. A studiat pianul, harpa, baletul și pictura, explorând cu o curiozitate rară universul artistic.

Încă din copilărie Margareta a cântat la pian sub îndrumarea profesoarei Lia Romașcu. Au fost clipe definitorii pentru cariera ulterioară a artistei, o carieră care vorbește despre rigoare și începuturi serioase.

La doar 4 ani, urca deja pe scena Operei Naționale, într-un rol din „Madame Butterfly” de Giacomo Puccini. Era primul contact cu publicul, dar și primul semn clar al unui destin artistic ieșit din comun.

Copilăria într-un univers artistic

Margareta Pâslaru s-a născut pe 9 iulie 1943, la București, iar anii copilăriei i-a petrecut în casa bunicilor din cartierul Floreasca. Acel spațiu avea să-i influențeze profund sensibilitatea și modul de a percepe lumea.

Bunicul său, sculptorul Ion Dimitriu-Bârlad, i-a oferit un mediu artistic autentic, în care imaginația și frumosul erau parte din viața de zi cu zi.

Artista descrie acea perioadă în volumul autobiografic „Eu și timpul. Viață, vocație, viziune”:

„Decorul în care am zburdat în primii ani de viață a fost atelierul bunicului meu, sculptorul Ion Dimitriu-Bârlad, profesor la Liceul Lazăr, membru al Fondului Plastic. Casa uriașă în care am copilărit avea fiecare încăpere tapetată diferit, cu gust, în tonuri închise, arabescuri patinate în aur vechi. Dormitoarele și baia cochetă erau la etaj, iar sufrageria, salonul și restul gospodăriei, la parter. Clădirea era dominată de atelierul imens, cu geamuri uriașe, formate din numeroase carouri, ca o tablă de șah, înalt cât două etaje: avea și o trapă la subsol, unde lutul prețios era păstrat la o temperatură constantă și la umezeală continuă. Dormitorul elegant de la etaj era tapetat cu frunze palmate în relief, închise la culoare și pastelate în bronz, astfel încât lumina le făcea reale, îți venea să le desprinzi din perete.”

Regina șlagărelor ce au marcat generații

De-a lungul carierei sale, Margareta Pâslaru a lansat piese care au devenit repere ale muzicii românești, reușind să rămână în memoria publicului prin sensibilitate și originalitate. Șlagăre precum „Lasă-mi, toamnă, pomii verzi”, „Ploaia și noi” sau „Chemarea mării” au consacrat-o, în timp ce melodii precum „O portocală” sau „Balada pescărușilor albaștri” au completat portretul unei artiste capabile să transmită emoție în forme diferite, de la joc și inocență până la nostalgie profundă. Fie că a cântat pe scenă sau în filme precum „Veronica”, vocea sa a rămas inconfundabilă și definitorie pentru o epocă.

Drumul spre consacrare

Parcursul de la fetița din acea fotografie la artista admirată de o țară întreagă nu a fost unul întâmplător. A fost construit prin muncă susținută, disciplină și o dorință constantă de perfecționare.

În timp, Margareta Pâslaru a devenit o voce emblematică și un simbol al eleganței și rafinamentului în cultura românească.

Astăzi, la peste 80 de ani, artista rămâne un reper pentru generații întregi. Imaginile din copilăria sa nu fac decât să completeze portretul unei personalități care a reușit să traverseze timpul fără să-și piardă autenticitatea.

Fotografia care a emoționat internetul este începutul unei povești care continuă să inspire și astăzi.

