Mai ții minte ”Sweet Kiss”? Ce face formația care a dat superhitul baieramurilor din anii 90 ”Alin, Alin”?

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 07:30
Sweet Kiss prezenți și în 2026 , sursa- colaj CANCAN.RO

Într-o perioadă în care nostalgia anilor ’90 domină din nou scena muzicală din România, ne amintim de Sweet Kiss una dintre trupele care au scris istorie. De la succesul fulminant din adolescență până la revenirea din prezent, povestea formației este una despre pasiune, sacrificii și dorința de a merge mai departe. Tu Alin, Alin, Alin. a rămas un refren în urechile tuturor.

Un început care a schimbat totul

Înființată în 1997, trupa Sweet Kiss a devenit rapid un fenomen odată cu lansarea piesei „Alin, Alin”, un hit care a cucerit România și a rămas în memoria colectivă până astăzi. Alături de alte piese precum „Floare albastră”, formația a dat tonul muzicii dance de la finalul anilor ’90.

Succesul a venit fulgerător, într-un moment în care membrii aveau doar 17 ani. Fanii îi recunoșteau pe stradă, le cereau autografe, iar concertele deveneau adevărate spectacole de masă. Irina Pavlenco, solista trupei își amintește:

„Succesul pentru noi înseamnă fiecare fan care ne-a recunoscut pe stradă, fiecare copil care ne-a cerut autograf și fiecare persoană prezentă la concertele noastre”

Faima trăită la maximum, cu sacrificii

Popularitatea uriașă a venit la pachet cu presiune și responsabilitate. Membrii trupei își amintesc că mergeau la concerte însoțiți de bodyguarzi, iar accesul publicului la artiști era extrem de limitat:

„Dorința publicului de a ne atinge sau de a face o poză cu noi era foarte mare”

În locul unei adolescențe obișnuite, au avut turnee, studio și mii de kilometri parcurși prin țară:

„Nu am avut o adolescență tipică și ne bucurăm pentru asta”

Cum s-a format Sweet Kiss

Deși astăzi pare o poveste simplă, începutul trupei a fost unul complex. Irina Pavlenco se destăinuie:

„Ne-ar trebui vreo 10 pagini să povestim cum a apărut trupa”

Totul a pornit de la un casting, în urma căruia s-a format formula finală, cu două voci feminine și un coleg care completa proiectul. Alegerea nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul mai multor etape și decizii.

„Nu ne-am despărțit niciodată”

Deși activitatea trupei s-a diminuat după începutul anilor 2000, membrii resping ideea unei destrămări reale.

„Trupa nu s-a destrămat niciodată. Drumurile noastre personale ne-au dus pe alte căi, dar am rămas mai mult decât prieteni. Sweet Kiss este o familie”, spune Irina Pavlenco.

Chiar și în anii de pauză, legătura dintre ei a rămas puternică.

Banii, experiența și lecțiile începutului

Succesul timpuriu nu a venit la pachet și cu maturitate financiară. Nicoleta Aneni, vocea numărul doi povestește:

„Nu prea știam cum să gestionăm banii atunci. Am reinvestit în trupă și restul i-am cheltuit pe nimicuri”

În același timp, viața personală era pusă pe plan secund, după cum își aminteste Laurențiu Vasiloi:

„Ultimii ani de liceu i-am petrecut pe drumurile țării, la concerte”

Revenirea după 20 de ani și noul început

După mai bine de două decenii, Sweet Kiss s-a reunit și a revenit în muzică. În ultimii ani, artiștii au lansat piese noi și au început din nou să urce pe scenă.

Începând cu 2025, au cântat în cluburi, readucând vibe-ul anilor ’90 în fața unui public care i-a primit cu același entuziasm. Membrii trupei spun că:

„Reacția publicului a rămas aceeași ca și când această pauză n-ar fi existat niciodată”

Sweet Kiss în 2026: adaptare și ambiție

Artiștii sunt conștienți că industria muzicală s-a schimbat radical, dar sunt convinși că pot ține pasul. Irina Pavlenco continuă:

„Putem face față oricărei schimbări pe piața muzicală.Orice artist trebuie să se adapteze, este normal.”

Mai mult, aceștia cred că muzica lor are forța de a trece testul timpului:

„Melodiile noastre se vor cânta și peste o sută de ani.”

Povestea Sweet Kiss nu se oprește

Sweet Kiss este o amintire a anilor ’90 dar și o trupă care refuză să dispară. Cu hituri care încă se cântă și cu o revenire în plină desfășurare, artiștii demonstrează că succesul lor nu a fost întâmplător. În 2026, mesajul este clar: Sweet Kiss merge mai departe.

