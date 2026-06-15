Se schimbă prețurile în piețe. Primii pepeni de Dăbuleni au ajuns pe tarabe mai devreme decât se așteptau mulți

Faimoșii și inegalabilii pepeni de Dăbuleni au fost recoltați în mare secret și au invadat deja tarabele! Dacă în anii trecuți trufandalele de extrasezon se vindeau la prețuri de bijuterie și te secătuiau de bani, debutul acestei veri vine cu un șoc uriaș pentru portofelele noastre.

Inspectorii de la Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Dolj au fost pe teren și au monitorizat primele tranzacții.

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca prima recoltă extrasă din tunelele protejate de folie să fie atât de ieftină! Pentru a rula marfa cu viteza luminii și pentru a le da o palmă grea importurilor din Grecia sau Turcia, fermierii din Dolj au ieșit la atac cu strategii imbatabile.

Cât costă primii pepeni de Dăbuleni

Cotațiile oficiale înregistrate în primele zile de vânzare arată de-a dreptul incredibil:

Prețul de pornire afișat la tarabe: doar 3 lei pentru un singur kilogram.

Prețul bătut în cuie după negociere (la cantități mai mari sau direct de pe câmp): 2,7 – 2,8 lei pe kilogram.

Asta înseamnă că un pepene mediu și zemos de vreo 5 kilograme te costă în jur de 14 – 15 lei! O sumă de râsul curcilor în comparație cu prețurile exorbitante pe care le plăteam în primăvară pentru produsele aduse de peste hotare.

Negociere la sânge din cauza caniculei

Deși 3 lei pe kilogram este deja un preț de pomană pentru mijlocul lunii iunie, agricultorii au dezvăluit că în piețele din Dolj se duce o luptă strânsă pentru fiecare leu. Temperaturile extreme accelerează coacerea masivă în câmp, așa că fermierii nu își permit luxul de a face mofturi. Decât să vadă marfa cum se strică la soare, aceștia preferă să lase instant din preț la 2,7 sau 2,8 lei, mizând totul pe volum.

Această mișcare îi ajută pe olteni să își scoată rapid investițiile masive făcute în folii, semințe și sisteme moderne de irigații. Mai mult, prețul spulberă pur și simplu concurența străină, asigurând supremația lubeniței de Dăbuleni pe mesele tuturor românilor.

Iar veștile bune nu se opresc aici! Se estimează că de la începutul lunii iulie, când se va trece la recoltarea uriașă din câmp deschis, prețurile se vor prăbuși și mai mult sub acest prag, transformând actualul sezon într-un adevărat paradis pentru consumatori.

VEZI ȘI: Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro

Cezar din București a cumpărat un pepene din Carrefour, pe care a dat 50 lei. Ajuns acasă. l-a tăiat. Ce era în interior, de fapt