Cezar din București a cumpărat un pepene din Carrefour, pe care a dat 50 lei. Ajuns acasă. l-a tăiat. Ce era în interior, de fapt

Un simplu drum la cumpărături a devenit subiect de discuție pe o rețea de socializare. Cezar, un bărbat din București, a cumpărat un pepene din Carrefour, pe care a dat 50 de lei, însă când a ajuns acasă și l-a tăiat, aproape că era să cadă din picioare.

Povestea lui Cezar din București a devenit virală în mediul online. O simplă ieșire la cumpărături s-a transformat într-o adevărată sesiune de „vânat” pepeni copți. Bărbatul a povestit cum a cumpărat fructul din dorința soției sale, însă costul acestuia l-a pus serios pe gânduri.

Ce sa descoperit Cezar când a tăiat pepenele din Carrefour

Cezar a postat pe Facebook o fotografie cu pepenele direct de pe cântarul supermarketului. Costul fructului a fost de 50,41 de lei, însă, cu speranța că se va putea bucura de un pepene bine copt, bărbatul și-a călcat pe suflet, a scos banii din buzunar și i-a făcut soției pe plac. Cezar a mărturisit că avea dubii în privința fructului și chiar glumit spunând că, de banii respectivi, „mai bine lua un pui și un carton de ouă”. Cu toate acestea, el a decis să riște.

”A vrut soția un pepene… L-am cumpărat. Mai bine luam un pui și un carton de oo. (stai să specific aici că am scris așa intenționat oo că mă ceartă Vasilică din Brăila și Samue L din Oradea) I-am și spus soției :

-Facem pariu că nu-i copt?

A zis că nu-i problemă, dacă nu e copt îl aruncăm…”, a scris Cezar pe Facebook.

Surpriza cea mare a venit însă în momentul în care fructul a fost tăiat. După ce au ajuns acasă, fără așteptări prea mari, Cezar și soția lui au tăiat pepenele și au descoperit că cel mai pesimist scenariu s-a adeveri: au dat 50 de lei pe un fruct numai bun de aruncat. Într-un ton ironic, bărbatul a făcut haz de necaz și a scris: „Stați fără griji. E bun… Mai cumpărăm și mâine”, în dreptul unei imagini cu pepenele care era crud.

Postarea a stârnit hohote de râs printre utilizatori, iar majoritatea dintre ei au înțeles umorul fin cu care Cezar și-a prezentat povestea. Comentariile primite au fost pe măsura poveștii relatate:

„De banii ăștia mai bine luați 3 cireșe și jumătate” „Păi l-ai tăiat din prima zi… nu așa se face. După ce-l cumperi îl lași și tu 2 săptămâni în freastră la lumina soarelui, abia apoi îl tai” „Nu mai cumpărați fraților pepeni pe timpul ăsta. Sunt din afară și sunt stropiți cu toate prostiile. Eu am cumpărat unul și am consumat doar o felie. M-am stricat instantaneu la stomac. Nu mai consumați aceste mizerii până nu apar pepenii noștri” „Și fata mea voia, am pus unul mic pe cântar, era aproape 8 euro (în Italia), l-am pus înapoi în ladă. Nu este sezonul încă, acum sunt doar cei care au fost plantați în solare” „Eu am cumpărat cu 65 de lei și spre surprinderea mea a fost foarte bun, chiar l-am nimerit, de la Peny” „Retur. Eu mereu dau retur la aceste produse și primesc banii înapoi” „Am dat 16 lire (90 de lei) în UK pe un pepene imens din Turcia, copt și super dulce și în Ro e 50 de lei” „Poți să-l face pane în loc de dovelac. Nu-l arunca” „Trebuie să faci împrumut la bancă pentru a-l cumpăra”, au fost o parte din comentariile primite de Cezar.

Alertă alimentară! Produsul retras de urgență din Carrefour după suspiciuni de contaminare cu substanțe cancerigene

Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte toxic!