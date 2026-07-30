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100.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nimeni nu îi vede

De: Alina Drăgan 30/07/2026 | 15:53
100.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nimeni nu îi vede
100.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte
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Românii care locuiesc la casă trebuie să știe că nu pot face chiar ce vor în propria curte. Mulți au obiceiul să ridice tot felul de construcții pe terenul propriu, însă această practică le poate aduce amenzi usturătoare, ce se ridică până la 100.000 de lei. Ce abatere atrage sancțiuni uriașe?

Românii care ridică garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe în curtea proprie fără autorizație de construcție riscă amenzi uriașe, care pot ajunge până la 100.000 de lei. Dacă până nu de mult astfel de construcții erau considerate abateri minore, sancționate cu sume simbolice, acum regulile s-au înăsprit.

100.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte

Adesea, cei care locuiesc la casă au obiceiul să ridice în curte tot felul de construcții. Nu asta ar fi problema, ci faptul că de cele mai multe ori aceste construcții sunt făcute fără autorizație. Până acum, cei care făceau asta nu riscau prea mult, căci amenzile erau simbolice.

Însă, conform Legii 50/1991, orice construcție cu caracter permanent (care are fundație fixată pe teren, de la un garaj din BCA până la o extindere de bucătărie de vară) necesită autorizație de construire. Iar cei care o ridică fără autorizație riscă amenzi usturătoare.

Mai exact, românii care ridică garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe în curtea proprie fără autorizație de construcție riscă amenzi cuprinse între 1.000 de lei și 100.000 de lei, plus sistarea lucrărilor și obligația de intrare în legalitate sau demolare.

100.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte

Pe lângă amendă, procesul-verbal impune oprirea imediată a lucrărilor și stabilirea unui termen pentru intrarea în legalitate sau desființarea lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială. Cu alte cuvinte, orice fel de construcție fără autorizație, oricât de mică, ar putea fi sancționată cu sume foarte mari.

Mai mult, amenzi considerabile riscă și cei care construiesc cu autorizație, dar care nu respectă proiectul aprobat. În acest caz amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei. De asemenea, refuzul proprietarului de a permite accesul organelor de control aduce o amendă fixă de 10.000 de lei.

 

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