Atenție, șoferi! Persoanele care pot rămâne fără permis de conducere, după expirare

Atenție, șoferi! Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin prin care propune modificarea normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea autovehiculelor. Astfel, unii șoferi pot rămâne fără permis de conducere, după expirare.

Prin noul proiect se urmărește transpunerea și aplicarea în legislația națională a prevederilor unei directive europene adoptate în 2025 referitoare la permisele de conducere. Directiva introduce un cadru actualizat la nivelul Uniunii Europene privind evaluarea aptitudinilor medicale necesare pentru obținerea și menținerea permisului de conducere.

Persoanele care pot rămâne fără permis de conducere, după expirare

Prin noile modificări, principalul obiectiv este creșterea siguranței rutiere, diminuarea riscului de accidente provocate de afecțiuni medicale care pot împiedica desfășurarea în siguranță a activității de conducere și stabilirea unei abordări comune în toate statele membre.

Mai exact, proiectul urmărește clarificarea și actualizarea criteriilor privind acuitatea vizuală, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast, diplopia (tulburare de vedere caracterizată prin perceperea dublă a imaginii unui obiect), vederea în condiții de lumină redusă, adaptarea în cazul pierderii vederii la un singur ochi, precum și regulile specifice pentru conducătorii auto.

De asemenea, sunt prevăzute modificări și pentru prevederile referitoare la tulburările mintale, consumul de alcool, utilizarea drogurilor și administrarea medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce un autovehicul.

Mai exact, permisele de conducere nu vor putea fi acordate sau reînnoite pentru persoanele care prezintă tulburări mintale severe sau tulburări grave și/sau persistente care afectează capacitatea de judecată, comportamentul ori adaptabilitatea. Excepție vor face cazurile în care există un aviz medical autorizat și competent.

În cazul dependenței de alcool, permisul o să fie eliberat sau reînnoit după o perioadă de abstinență demonstrată prin participarea la programe de reabilitare desfășurate sub supraveghere medicală. Acordarea permisului va fi posibilă pe baza unui aviz medical autorizat și cu instituirea unor controale medicale periodice.

În ceea ce privește consumul de droguri și medicamente, se păstrează prevederile actuale potrivit cărora conducerea vehiculelor este incompatibilă cu dependența de substanțe psihotrope sau cu utilizarea unor medicamente care afectează capacitatea de a conduce în condiții de siguranță.

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