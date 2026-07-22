Semnul cu dungă neagră care le dă bătăi de cap șoferilor. Ce trebuie să faci când îl vezi

Un indicator rutier întâlnit pe șoselele din Spania continuă să le dea bătăi de cap atât șoferilor cu experiență, cât și celor care susțin examenul pentru obținerea permisului de conducere. Deși la prima vedere pare asemănător cu alte semne de circulație, semnificația sa este diferită, iar nerespectarea lui poate atrage sancțiuni consistente.

Este vorba despre indicatorul rutier R-200, un semn circular cu margine roșie, fundal alb și o bandă neagră orizontală în partea centrală. Mulți conducători auto îl confundă cu indicatorul care interzice accesul sau cred că marchează doar o zonă cu restricții temporare. În realitate, acesta transmite o obligație foarte clară: vehiculul trebuie oprit complet înainte ca deplasarea să fie reluată.

Ce trebuie să faci când îl vezi

Spre deosebire de alte indicatoare de restricție, R-200 nu interzice accesul într-o anumită zonă și nici nu stabilește reguli de prioritate. Rolul său este acela de a obliga șoferul să oprească în dreptul unui punct de control și să își continue deplasarea doar după ce primește acordul personalului autorizat.

Acest indicator este amplasat în zone în care autoritățile efectuează verificări obligatorii sau controale administrative. Din acest motiv, simpla încetinire a vitezei nu este suficientă, iar trecerea fără oprire reprezintă o încălcare a regulilor de circulație.

Șoferii pot întâlni indicatorul R-200 în mai multe situații. Acesta este instalat frecvent la punctele de trecere a frontierei și în apropierea vămilor, acolo unde toate vehiculele trebuie să oprească pentru verificări. De asemenea, apare la stațiile de taxare de pe autostrăzi și drumurile cu plată, în special în zonele unde există controale suplimentare.

Semnul mai poate fi observat la filtre organizate de poliție, fie că este vorba despre acțiuni permanente sau controale temporare desfășurate pe diferite sectoare de drum. Totodată, este utilizat la intrarea în baze militare, porturi, aeroporturi, obiective strategice sau alte zone cu acces controlat.

În toate aceste situații, obligația conducătorului auto este aceeași: oprirea completă a autovehiculului și așteptarea instrucțiunilor din partea personalului autorizat. Reluarea deplasării fără acord poate fi considerată o abatere și poate genera sancțiuni.

Confuzia apare deoarece aspectul indicatorului îi determină pe mulți șoferi să creadă că acesta interzice accesul, asemănându-l cu alte semne din categoria restricțiilor. În realitate, funcția lui este complet diferită, iar autoritățile spaniole îl folosesc exclusiv pentru punctele unde oprirea este obligatorie din motive administrative sau de securitate.

O altă comparație frecventă este cea cu indicatorul STOP. Deși ambele obligă la oprirea completă a vehiculului, scopul fiecăruia este diferit.

În cazul indicatorului R-200, oprirea nu are legătură cu regulile de prioritate în trafic. Vehiculul trebuie să rămână pe loc până când reprezentanții autorităților permit continuarea drumului. Chiar dacă nu există alte mașini în apropiere, șoferul nu poate pleca din proprie inițiativă.

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