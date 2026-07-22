Tragedie în Dâmbovița! Doi tineri de 19 ani sunt căutați în râul Argeș după ce s-ar fi înecat

E alertă în județul Dâmbovița! Doi tineri de 19 ani sunt de negăsit de marți după-amiază, 22 iulie. Se pare că aceștia au dispărut după ce ar fi intrat în râul Argeș. Obiectele personale ale acestora au fost găsite pe marginea râului de un adolescent, care a dat imediat alarma. O amplă operațiune de căutare a fost declanșată.

Salvatorii i-au căutat ore bune în râul Argeș, însă fără succes. Echipele de intervenție au căutat ore în șir până la lăsarea nopții, însă cei doi tineri nu au fost găsiți. Din cauza condițiilor dificile, misiunea a fost întreruptă și a fost reluată în această dimineață.

Doi tineri de 19 ani sunt căutați în râul Argeș după ce s-ar fi înecat

Doi tineri de 19 ani sunt căutați de autorități în județul Dâmbovița, după ce au dispărut marți după-amiază. Se pare că aceștia s-ar fi înecat în râul Argeș. Alarma a fost dată după ce un adolescent de 15 ani care a observat pe malul râului Argeș o bicicletă, câteva haine și un telefon mobil.

„Tricouri, pantaloni scurți și adidași și un telefon și bicicleta care este aici. Am zis: lăsați-le așa, că poate băieții sunt la scăldat, la pescuit și poate se întorc. Ne-am dus și pe mal în partea cealaltă, nu era nimeni. Noi ne-am gândit că a trecut malul pe partea cealaltă, se întorc”, a declarat Florin Gheorghe, fratele adolescentului ce a făcut descoperirea.

Alarma a fost dată imediat, iar echipele de intervenție au demarat o amplă operațiune de căutare. Salvatorii au căutat ore în șir, până la lăsarea nopții, însă cei doi tineri nu au fost găsiți. Din cauza condițiilor dificile, misiunea a fost întreruptă. Echipele de pompieri și scafandri de la ISU Dâmbovița au reluat, în această dimineață, căutările.

„Echipajele au desfășurat operațiuni de căutare atât de la mal, cât și în zona indicată”, a declarat Lt. Radu Popescu, purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița.

Se pare că locul în care cei doi au intrat în apă nu ar fi destinat scăldatului, iar localnicii spun că râul are acolo porțiuni foarte adânci și curenți puternici.

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