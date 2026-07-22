Dana Sachelaru a murit subit. Mesajul soțului a îndurerat comunitatea din Argeș

Este doliu în comunitatea din Vâlsănești, județul Argeș, după ce Dana Sachelaru a murit subit. Soțul femeii, Bogdan Sachelaru, își strigă neputința printr-un mesaj plin de încărcătură emoțională.

Moartea prematură și fulgerătoare a Danei Sachelaru lasă în urmă o familie și o întreagă comunitate în doliu. Femeia își întemeiase recent o familie și era extrem de iubită în comuna Mușătești, județul Argeș, datorită generozității sale și a felului în care a reușit să se facă plăcută cu cei din jurul ei.

Dana Sachelaru s-a stins din viață fulgerător

Femeia s-a stins din viață duminică, 19 iulie. Soțul acesteia, Bogdan Sachelaru, a fost cel care a anunțat public trecerea în neființă a soției sale. El a transmis pe social media un mesaj prin care își strigă neputința în fața acestei tragedii imense.

„Drum lin spre împărăția cerurilor, dragostea mea, nu te voi uita niciodată om bun cu sufletul mare”, a fost mesajul transmis de soțul Danei.

Priveghiul Danei a fost organizat în casa familiei sale, urmând ca slujba de înmormântare să aibă loc miercuri, 22 iulie, unde cei care au iubit-o sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu.

„Cu inimile copleșite de durere, vă anunțăm că draga noastră Sachelaru Mihaela Daniela a plecat dintre noi, lăsând în urmă un gol imens în sufletele celor care au iubit-o. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la priveghi, ce va avea loc acasă, la Vâlsănești. Slujba de înmormântare va avea loc în data de 22.07.2026, la ora 12:00, la Biserica din satul Vâlsănești. Drum lin către lumină, suflet drag. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre, în amintirile și în iubirea celor care te-au cunoscut. Dumnezeu să te odihnească în pace suflet bun și milos”, se arată în mesajul transmis de familia Danielei.

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