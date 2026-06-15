Ce a pățit Mara Bănică la mână. Imaginea cu palma roșie i-a îngrijorat pe fani

Fanii jurnalistei Mara Bănică (50 de ani) au văzut negru în fața ochilor când au dat peste ultimele imagini postate de vedetă în mediul online! Aceasta se confruntă cu o situație absolut bizară și fără precedent.

Totul a început brusc, când Mara Bănică s-a trezit din senin cu o senzație insuportabilă de mâncărime la nivelul palmei. În doar câteva ore, pielea s-a înroșit ca după o arsură gravă, iar disconfortul a devenit atât de mare încât jurnalista n-a mai putut să conducă.

Mara Bănică și-a speriat fanii

Speriată de evoluția rapidă a semnelor de pe mână, aceasta a fugit direct la cea mai apropiată farmacie pentru a cere ajutor. Mara a spus că n-a mai pățit așa ceva în viața ei și că diagnosticul oferit de farmacistă n-a liniștit-o.

„Nu știu ce păcatele mele am pățit! Farmacista zice că a fost un păianjen. Mă mănâncă de nu mai pot, mă deranjează la condus și parcă nu mai trece. E clar o ciupitură, dar… m-au mai înțepat păianjeni în viața asta, dar așa ceva n-am pățit niciodată! Or fi de ăștia, new age, mama lor…“, a scris Mara Bănică, pe Facebook.

Acest incident neplăcut vine la scurt timp după un alt moment extrem de intens din viața jurnalistei, care a lăsat-o complet epuizată din punct de vedere emoțional. Fiul ei cel mare, Dima, a terminat liceul, iar Mara Bănică a izbucnit în lacrimi când și-a văzut băiatul în robă.

„Am plâns astăzi”

Mara a lăsat la o parte masca de femeie puternică și a recunoscut că regretă enorm că tatăl ei nu își poate vedea nepotul. Jurnalista a mai spus că este genul de mamă care plânge atunci când vede că fiul ei are parte de reușite.

„Intru în ACEA categorie de mame. Care plâng. Căci, da, am plâns astăzi ca un copil. Că l-am făcut om bun și iubit. Dar cel mai tare am plâns pentru că n-a apucat tata să-l vadă. Dar, poți să știi? L-o fi zărit, de acolo, de sus… Bravo, Dima, mamă, te iubesc!”, a scris Mara Bănică.

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