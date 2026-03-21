Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV. Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor!

Scene revoltătoare ies la iveală după ce prezentatoarea TV Mara Bănică a făcut public coșmarul prin care a trecut fiul ei. Adolescentul a fost lovit cu picioarele de un profesor al unei școli de elită din București, chiar în curtea unității de învățământ. Martori au fost și colegii băiatului, care au trăit clipe de groază. Jurnalista a obținut un ordin de protecție împotriva cadrului didactic. CANCAN.RO a luat legătura cu Mara Bănică și avem declarații în exclusivitate.

Ieri, Mara Bănică a trecut printr-o situație de-a dreptul halucinantă, după ce a fost sunată de fiul său, Dima, care i-a povestit că a fost bătut chiar în proximitatea școlii în care învață, de un profesor pe care nu îl cunoștea. Prezentatoarea TV ne-a povestit în detaliu ce s-a întâmplat și ce măsuri a luat. Doar mamă să nu fii în astfel de momente și să afli că, în locul unde copilul tău ar trebui să învețe și să fie protejat, de fapt a fost agresat fizic.

„A oprit mai mulți copii în afara liceului, după ce terminaseră orele și plecau spre casă. Nici măcar nu este profesorul copilului meu, iar fiul meu nu știa că este profesor la colegiu. I-a cerut să se legitimeze. Fiul meu l-a întrebat: „Dar cine sunteți?”. Profesorul i-a spus ceva, probabil numele, însă are un nume germanic și copilul nu a înțeles. A spus: „Îmi cer scuze, puteți repeta? Nu înțeleg.” Atunci, profesorul a sărit și l-a lovit cu picioarele. Suntem bulversați. Copilul a fugit și m-a sunat imediat. Nu era singur, erau mai mulți copii. Părinții au sunat și ei, iar noi am mers cu toții la școală. Eu am ajuns în 7 minute.” a declarat Mara Bănică pentru CANCAN.RO

Mara Bănică a sunat de urgență la 112, apoi a ajuns cu fiul la IML

Imediat ajunsă la locul cu pricina, jurnalista nu a mai stat pe gânduri și a apelat la oamenii legii, iar la fața locului au intervenit trei echipaje. După declarații, Mara și-a luat copilul și au mers direct la IML.

„Am sunat la 112, iar la fața locului au venit trei echipaje de poliție. L-au reținut, iar copilul a fost consiliat de doamna psiholog a școlii până la sosirea poliției. A fost emis un ordin de restricție, iar noi am obținut și un certificat de la IML. Am fost contactată și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Am aflat că există mai multe plângeri împotriva acestui individ, însă eu nu știam de existența lui până acum. În prezent, nu mai are voie să se apropie de școală, la mai puțin de 200 de metri — adică de copilul meu.” a declarat Mara Bănică pentru CANCAN.RO

Doar fiul jurnalistei a fost lovit cu picioarele, iar un alt coleg a fost jignit.

„Da, doar fiul meu a fost lovit. Unul dintre ceilalți copii a apucat să spună: „Îmi cer scuze, nu am buletinul la mine, dar mă numesc Xulescu, sunt în clasa cu tare.” Profesorul a început să îl jignească, spunându-i că este un infractor și că nu au ce căuta la școală.” a mai povestit Mara Bănică pentru CANCAN.RO

Profesorul „bătăuș” nu este la prima abatere, „El doar a jignit copii și a avut comportamente urâte, în special față de fetițe”

După evenimentul traumatizant, Mara Bănică a aflat că acest cadru didactic are procese și cu alte colege de catedră, iar în trecut a jignit mai mulți elevi, în special fetițele erau ținta lui. Acum, jurnalista este gata să lupte cu profesorul până la capat pentru a nu mai exista astfel de incidente.

„Omul se judecă cu două profesoare din școală. Noi nu am avut nicio interacțiune cu el. Am mai auzit lucruri despre el de la alți părinți și de la profesori, dar nu am avut niciodată nimic direct, mai ales că fiul meu este un copil respectuos. Nu este la prima abatere. Alți părinți mi-au trimis zeci de plângeri făcute împotriva lui, pe diverse motive. Toate au fost închise. De ce? Din cauza birocrației. Eu nu o să renunț. Consider că fac acest lucru și pentru generațiile viitoare de copii. Doamna director mi-a spus că, până acum, el doar a jignit copii și a avut comportamente urâte, în special față de fetițe. Culmea este că nu își explică de ce a ajuns să lovească un băiat.” a mai povestit Mara Bănică pentru CANCAN.RO

Fiul jurnalistei este foarte afectat, „Aseară m-a ținut numai în brațe”

Acum, jurnalista speră ca ordinul de protecție să fie prelungit. După o zi atât de plină din punct de vedere emoțional, petrecută în mare parte la secția de poliție, adolescentul a simțit nevoia să se refugieze în brațele mamei, iar jurnalista a încercat să-i explice cum funcționează sistemul din țara noastră și de ce acest profesor nu a ajuns direct la pușcărie, ca în alte țări.