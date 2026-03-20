Acasă » Știri exclusiv » Fosta „fată de oraș” se pune la casa ei. Cine este vedeta care o va cununa + Un designer celebru îi face rochiile de mireasă

Fosta „fată de oraș" se pune la casa ei. Cine este vedeta care o va cununa + Un designer celebru îi face rochiile de mireasă

De: Luciana Popescu 20/03/2026 | 16:57
Fosta fată de oraș se pune la casa ei. Cine este vedeta care o va cununa + Un designer celebru îi face rochiile de mireasă
Bat clopotele de nuntă pentru Simona Trașcă. Frumoasa blondă se pregătește să își unească destinele cu solistul Marian Buzilă. Cei doi sunt din ce în ce mai îndrăgostiți și au decis să treacă la pasul următor și să spună „DA” în fața altarului. Evenimentul special va avea loc pe data de 7 iunie, iar CANCAN.RO a luat legătura cu Simona Trașcă. Am aflat, în exclusivitate detalii din spatele pregătirilor pentru nunta fastoasă. 

Love is in the air. Simona Trașcă trăiește momente unice, pline de emoție și fericire pentru că se pregătește să îmbrace rochia de mireasă. CANCAN.RO a sunat-o pe blondină și am aflat noi detalii despre eveniment, dar Simona a păstrat și puțin misterul, dar ne-a spus că va avea mai multe ținute, toate concepute de un designer celebru din țara noastră.

Simona Trașcă: Rochiile îmi vor fi făcute de Sonia Trifan.

CANCAN.RO: Ce fel de rochie vei alege? Stil prințesă? Sirenă?
Simona Trașcă: Îți dai seama că nu vreau să spun asta, vreau să fie surpriză.

Simona Trașcă este pregătită de nuntă- sursa- social media

Simona Trașcă a ales data nunții intenționat, are o semnificație specială

Simona ne-a povestit și despre data nunții, 7 iunie. În spate se află o poveste emoționantă despre iubirea dintre ea și cântărețul Marian Buzilă.

„Are și o semnificație: anul trecut eram în Egipt și mi-a dat inelul pe 6, atunci am și sărbătorit. Am zis 6-7, cum am găsit, și tot acolo am rămas. Practic, nunta este la un an de la logodnă.” a declarat pentru CANCAN.RO, Simona Trașcă

Deși mai sunt 3 luni, viitoarea miresică deja se gândește la ziua cea mare și o cuprind emoțiile.

„Am emoții. Fata care o să mă machieze va veni cu trusa după mine, pentru că sigur o să plâng de o să leșin, apoi o să-mi revin și o să plâng iar. O să am foarte multe emoții.” a declarat pentru CANCAN.RO, Simona Trașcă

Cine va fi nașa cuplului?

Fosta asistentă TV a ales-o pe prezentatoarea Mara Bănică pentru a-i fi nașă și a fi alături de cuplu pe acest drum extrem de special. Mai mult decât atât, CANCAN.RO a aflat de la Simona Trașcă și ce aranjamente își dorește pentru evenimentul unic.

„M-am gândit să fie ceva simplu și elegant, în nuanțe de auriu, alb, crem, așa îmi place mie.” a mai spus pentru CANCAN.RO, Simona Trașcă

Atunci când te hotărăști să faci pasul cel mare, toate elementele trebuie puse la punct, iar Simona a acordat atenție către fiecare detaliu. În cazul unei nunți, locația este extrem de importantă, iar fosta prezentatoare TV  a ales ceva, la 5 minute de București.

„Locația este superbă, este fix ce mi-am dorit. Este lângă Pipera, la 5 minute.” a mai spus pentru CANCAN.RO, Simona Trașcă

Cu această ocazie le transmitem și noi celor doi îndrăgostiți toate gândurile bune, multă fericire și „casă de piatră”.

