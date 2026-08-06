Florin Ristei le-a dat peste nas cârcotașilor! Ce le spune celor care îl critică: „Atât mi-a trebuit”

Recent, Florin Ristei a fost ținta criticilor din mediul online și nu numai. Artistul a stârnit furia urmăritorilor săi cu două postări pe care le-a făcut. Imediat comentariile răutăcioase au început să curgă, iar cântărețul a fost pus la zid. Ei bine, acum, Florin Ristei le răspunde cârcotașilor și a venit cu o replică surprinzătoare. Ce le-a spus celor cărora îl critică?

În ultimele zile, Florin Ristei a stârnit furia celor din mediul online prin două postări pe care le-a făcut. Una cu caracter politic și una din vacanță, alături de iubita sa. Internauții nu s-au abținut deloc și l-au criticat intens pe marginea celor două subiecte.

Mai mult, artistul a intrat și în vizorul lui Mircea Badea, care l-a criticat, la rândul lui, în emisiunea sa (Vezi mai multe detalii AICI). Ei bine, după valul de critici venit din toate părțile, Florin Ristei a decis să răspundă într-un mod inedit.

Florin Ristei le-a dat peste nas cârcotașilor

Văzând valul de critici venit la adresa sa, Florin Ristei a decis să facă un experiment interesant. Acesta a analizat cele două postări, a analizat și toate mesajele răutăcioase pe care le-a primit și a făcut o statistică a hate-ului (Vezi în galeria FOTO întreaga statistică).

Cântărețul a numărat mii de mesaje care conțin jigniri la adresa sa și a subliniat că astfel se transpune ura și nefericirea oamenilor în mediul online. Florin Ristei a ales să nu răspundă în aceeași manieră celor care îl jignesc, ci replica sa a fost mult mai usturătoare. Acesta a pus o oglindă în fața celor care îl critică fără motiv și le-a arătat cum se vede răutatea pe care o răspândesc.

„Am făcut un experiment social fără să vreau. Săptămâna asta am pus o întrebare despre politicieni și am postat niște poze din vacanță, cu iubita și prietenii mei. Atât mi-a trebuit: 1.906 comentarii, un inbox plin de mesaje de la necunoscuți, jigniri, lecții de morală și diagnoze puse de oameni care nu ne-au văzut niciodată. N-am răspuns cu nervi. Am răspuns cu o statistică. Am numărat tot — jignirile, greșelile, orele, anii — și am pus cifrele mele lângă cifrele oficiale ale României. Se leagă perfect. Dați swipe. Iar celor mulți și faini, care scriu frumos chiar și când mă contrazic: pe voi vă citesc mereu cu drag. Restul e statistică”, a scris Florin Ristei, în mediul online.

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