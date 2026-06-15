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El este Alexandru, tânărul motociclist ce a murit în accidentul din Beiuș. Două autoturisme și o motocicletă, implicate în impact

De: Alina Drăgan 15/06/2026 | 13:18
El este Alexandru, tânărul motociclist ce a murit în accidentul din Beiuș. Două autoturisme și o motocicletă, implicate în impact
El este Alexandru, tânărul motociclist ce a murit în accidentul din Beiuș /Foto: Social media
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Sfârșit tragic pentru Alexandru, un tânăr motociclist în vârstă de 29 de ani. Acesta și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier, în care au fost implicate două autoturisme și o motocicletă. Din păcate, pentru Alexandru impactul a fost fatal și pentru el nu s-a mai putut face nimic. Decesul a fost pronunțat la fața locului.

Un accident grav s-a produs duminică seara, 14 iunie, în jurul orei 20:46, pe strada 1 Decembrie din municipiul Beiuș, județul Bihor. Primele verificări efectuate de polițiști la fața locului au arătat că în accident au fost implicate două mașini și o motocicletă. În urma celor întâmplate, motociclistul ar fi suferit răni extrem de grave.

El este Alexandru, tânărul motociclist ce a murit în accidentul din Beiuș

Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-au deplasat echipele de salvare și oamenii legii. În ciuda eforturilor medicilor, pentru Alexandru nu s-a mai putut face nimic. Tânărul de 29 de ani a suferit răni extrem de grave, iar decesul a fost declarat la fața locului.

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi fost lovit de o șoferiță de 21 de ani, care nu i-ar fi acordat prioritate într-o intersecție. Din primele cercetări făcute de polițiștii Biroului Rutier Beiuș la fața locului, a reieșit că o tânără de 21 de ani, din municipiu, conducea un autoturism pe strada Republicii, înspre strada 1 Decembrie 1918.

Ajunsă la intersecția dirijată cu strada 1 Decembrie 1918, aceasta „nu ar fi acordat prioritate de trecere” unei motociclete care circula pe strada 1 Decembrie 1918, către Budureasa, condusă de un bărbat de 29 de ani, din Ștei. În urma impactului, autoturismul condus de tânăra de 21 de ani a ricoșat într-o altă mașină, care circula pe strada Republicii și era condusă de o femeie de 44 de ani, din Beiuș.

Cele două șoferițe implicate în accident au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele arătând că niciuna nu se afla sub influența alcoolului. În acest caz, polițiștii Biroului Rutier Beiuș continuă cercetările sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

 

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