Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi

Voucherele de vacanță sunt, și în acest an, biletul de aur pentru un sejur de vis în care să nu scoți niciun leu din buzunarul propriu. Fie că ești bugetar de lux, fie că ai norocul să primești acest bonus generos de la patronul din mediul privat, regulile s-au simplificat masiv, dar atenție! Există detalii în sistem care îți pot anula soldul într-o secundă dacă nu ești pe fază!

S-au dus vremurile în care te plimbai cu foile de hârtie prin agenții! În prezent, totul se joacă exclusiv pe plastic. Banii sunt virați direct pe suport electronic, fiind gestionați de giganții din domeniu: Edenred, Pluxee (fostul Sodexo) și Up România. Din momentul în care ai contul alimentat, ai la dispoziție exact 12 luni pentru a toca întreaga sumă.

Atenție mare, însă, la tentativele de fraudă! Cardul este strict nominal, iar la recepție sau la agenție ți se va cere buletinul. Cei care încearcă să vândă tichetele pe internet sau să le împrumute rudelor riscă amenzi de-a dreptul usturătoare din partea autorităților!

Atenție la voucherele de vacanță

Cea mai mare capcană a acestui beneficiu este legată de termenul de valabilitate. Dacă ai uitat de bani și cele 12 luni se scurg (de exemplu, chiar acum, la sfârșitul lunii iunie), sumele nefolosite dispar definitiv din contul tău și nu mai pot fi recuperate sub nicio formă! Statul nu îți dă bani cash în schimbul lor și nici nu ți le reportează pentru sezonul următor.

Totuși, există un pont de zile mari știut doar de agenții de turism! Dacă soldul tău expiră peste câteva zile, poți să intri online chiar acum și să îți cumperi un sejur de fițe pentru lunile august sau septembrie. Singura condiție obligatorie este ca tranzacția electronică și plata efectivă să fie procesate înainte ca banii să expire pe card!

Regula de aur este una singură: concediul trebuie petrecut exclusiv între granițele României, iar pachetul cumpărat trebuie să includă obligatoriu cazare. Vestea bună este că, pe lângă nopțile de hotel, poți introduce în aceeași notă de plată mâncarea, tratamentele la spa sau transportul, cu condiția să fie luate la pachet. Poți verifica instant cine acceptă banii tăi prin aplicațiile mobile ale emitenților sau pe portalul oficial al Direcției Generale de Turism.

Să plătești online a devenit la fel de simplu ca atunci când îți comanzi haine sau mâncare acasă:

Intri pe marile platforme de rezervări autohtone (cum ar fi Travelminit, Direct Booking sau Litoralulromanesc.ro) ori direct pe site-ul hotelului dorit.

Îți alegi camera, perioada și destinația de vis.

La final, bifezi „Card de vacanță” și introduci cifrele de pe card și codul secret de pe spate. Iar dacă vacanța aleasă costă mai mult decât ai primit de la muncă, poți achita diferența imediat cu cardul tău de salariu!

Unce poți să le folosești

Dacă vrei să eviți stațiunile supraaglomerate și să ai parte de o experiență premium, iată unde trebuie să îți rezervi camerele chiar acum:

Delta Dunării (Crișan sau Mila 23): Paradisul ascuns al României! Pensiunile de aici oferă pachete all-inclusive cu mese tradiționale pe bază de pește și plimbări magice cu barca pe canale, totul decontat din vouchere.

Mărginimea Sibiului (Rășinari sau Gura Râului): Pentru fanii aerului curat și ai tradițiilor românești. Pensiunile agroturistice te așteaptă cu porțile deschise și mâncare ca la mama acasă.

Stațiunile Balneare Premium (Băile Felix sau Sovata): Hotelurile de 3 și 4 stele s-au transformat total și oferă condiții occidentale. Poți folosi cardul pentru acces la bazine termale, masaje și tratamente de wellness.

Cazanele Dunării (Eșelnița sau Dubova): Peisaje de o frumusețe rară, unde muntele se întâlnește cu fluviul. Clădirile de pe mal au piscine spectaculoase și pontoane de unde poți pleca în croaziere spre Chipul lui Decebal.

Țara Maramureșului (Vișeu de Sus sau Breb): O întoarcere în timp unde poți prinde o călătorie legendară cu Mocănița și te poți caza în case vechi, maramureșene, complet restaurate, cu mâncare 100% bio.

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Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare?