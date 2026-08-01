Dr. Cezar are o recomandare care îi pune pe gânduri pe români: „După asta, nu vei mai privi sănătatea la fel”

Mulți oameni își propun să mănânce mai sănătos, să facă mișcare sau să renunțe la obiceiurile nocive, însă motivația dispare rapid. Medicul Cezar vine cu o recomandare surprinzătoare, despre care spune că poate schimba complet perspectiva asupra propriei sănătăți: o vizită la un spital de urgență. Nu ca pacient, ci ca simplu observator.

O vizită care te poate face să privești altfel sănătatea

În opinia medicului, uneori cea mai puternică motivație nu vine din cărți, documentare sau discursuri inspiraționale, ci din contactul direct cu realitatea. O vizită într-o secție de urgență poate arăta cât de fragile sunt lucrurile pe care le considerăm de la sine înțelese.

„Faceți o excursie la un spital de urgență, unde mergeți voi, în orice localitate. Am avut o experiență recentă cu o cunoștință apropiată și, mă rog, a fost la urgențe. Zic, nu vreți să ajungeți la urgențe, nu vreți să ajungeți la spital, nu vreți să ajungeți la spital. Și dacă vreți mai multă motivație să fiți sănătoși, să vă luați sănătatea în propriile mâini, vă recomand așa.”

„Mergeți doar să observați ce se întâmplă”

Dr. Cezar spune că nu este nevoie să ai un motiv medical pentru a înțelege cât de important este să îți protejezi sănătatea. Este suficient să vezi, chiar și pentru câteva minute, atmosfera dintr-o unitate de primiri urgențe.

„Dacă vreți motivație, faceți o excursie la un spital de urgență, unde mergeți voi, în orice localitate. Mergeți așa, zic, n-aveți treabă, e bine să știi unde ajungi dacă nu ții sănătatea în propriile mâini. Și te duci așa în vizită la o secție de urgență, o zi obișnuită. Într-un oraș mai mare, nu știu cum e în orașele mai mici, dar, în fine. Du-te la Iași, de exemplu. Și te uiți așa, tu n-ai treabă acolo, dar te uiți să observi, să vezi ce se întâmplă.”

„Îți trece pofta să îți bați joc de sănătate”

Medicul este convins că o astfel de experiență îi poate determina pe mulți să își schimbe stilul de viață și să fie mai atenți la alegerile pe care le fac în fiecare zi.

„Și îți trece pofta de a-ți bate joc de sănătate, crede-mă. Deci nu vrei să ajungi la urgențe. Nu vrei, în general. Or fi și zile mai altfel.”

Suferința poate dura ani întregi

Dr. Cezar atrage atenția că efectele unui stil de viață nesănătos nu se văd întotdeauna imediat. De multe ori, oamenii ajung să trăiască ani la rând cu boli grave și cu suferințe care le schimbă complet viața.

„Lumea ignorantă, ah, o viață, ai. Numai că viața, dacă se termină brusc, să zicem, poate e un avantaj pentru unele situații. Poate e un avantaj. Însă, de multe ori te chinui. Și nu, că repede, uneori durează 10-20 de ani, le-am văzut, le-am trăit, le-am observat, m-am conectat cu oamenii ăia. Dacă aș da timpul înapoi, da, da, da.”

Mesajul medicului: prevenția este întotdeauna mai ușoară decât tratamentul

Prin această recomandare neobișnuită, Dr. Cezar încearcă să îi convingă pe români că sănătatea trebuie protejată înainte de apariția bolii. Alimentația echilibrată, mișcarea, somnul și renunțarea la obiceiurile nocive pot părea gesturi mici de la o zi la alta, însă ele pot face diferența între o viață trăită cu energie și una petrecută prin spitale, cu regretul că schimbările nu au fost făcute la timp.

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