Tragedie în Canalul Mânecii. Patru morți după ce sute de migranți au încercat să ajungă în Marea Britanie

Patru persoane și-au pierdut viața în Canalul Mânecii în timpul unor tentative de a ajunge ilegal în Marea Britanie, la doar câteva ore după ce autoritățile britanice au înregistrat cea mai aglomerată zi din acest an în ceea ce privește traversările cu ambarcațiuni mici. În doar o zi, 752 de migranți au ajuns pe coastele Regatului Unit, în timp ce două incidente separate petrecute în largul Franței s-au soldat cu victime.

Un bărbat a murit după răsturnarea unei ambarcațiuni în largul Franței

Primul incident s-a produs miercuri seară, în jurul orei 23:30, în apropierea localității Hardelot, din nordul Franței, unde o barcă pneumatică s-a răsturnat.

Autoritățile franceze au anunțat că un bărbat, despre care se crede că avea între 30 și 40 de ani, și-a pierdut viața. Alte șase persoane, printre care și un copil în vârstă de un an, au suferit răni ușoare.

Potrivit oficialilor locali, ambarcațiunea era o așa-numită „barcă-taxi”, folosită de rețelele de traficanți pentru a naviga de-a lungul coastei și a prelua migranții care așteaptă deja în apă înainte de traversarea Canalului Mânecii.

Forțele de ordine au oprit ambarcațiunea, iar o anchetă a fost deschisă pentru stabilirea circumstanțelor tragediei.

Alte trei persoane au fost găsite moarte într-o barcă plecată din Dunkerque

La aproximativ șapte ore după primul incident, o altă ambarcațiune care plecase în timpul nopții din zona Dunkerque a fost observată în apropierea unui dig, în jurul orei 06:00.

Echipele franceze de căutare și salvare au găsit la bord trei persoane inconștiente. Personalul medical sosit la fața locului le-a declarat ulterior decedate.

Ministerul britanic de Interne a anunțat că miercuri au ajuns în Regatul Unit 752 de persoane, transportate de nouă ambarcațiuni, acesta fiind cel mai ridicat număr de traversări într-o singură zi din 2026.

Potrivit datelor provizorii, de la începutul anului au traversat Canalul Mânecii 14.128 de migranți, un număr cu 42% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Guvernul britanic susține că scăderea se datorează atât condițiilor meteorologice, cât și colaborării mai strânse cu autoritățile franceze, inclusiv prin acordul de 662 de milioane de lire sterline semnat în aprilie pentru combaterea traversărilor ilegale.

Autoritățile britanice: „Fiecare moarte este o tragedie”

Un purtător de cuvânt al Guvernului britanic a transmis că fiecare deces din Canalul Mânecii reprezintă o tragedie și un nou semnal de alarmă privind pericolul reprezentat de rețelele de traficanți de persoane.

„Fiecare moarte în Canalul Mânecii este o tragedie și o dovadă clară a pericolelor create de grupările infracționale care exploatează persoane vulnerabile pentru profit”, a declarat reprezentantul Executivului.

Premierul britanic Andy Burnham a afirmat că Regatul Unit a făcut „progrese semnificative” în reducerea numărului de traversări ilegale, însă a recunoscut că este nevoie de măsuri suplimentare pentru diminuarea fenomenului.

Opoziția cere măsuri mai dure, iar organizațiile pentru refugiați solicită rute legale

Ministrul de Interne din cabinetul din umbră al Partidului Conservator, Chris Philp, a calificat decesele drept „prevenibile” și a susținut că singura soluție este oprirea completă a traversărilor ilegale.

„Dacă migranții vor ști că vor fi îndepărtați rapid din Regatul Unit, nu vor mai încerca să traverseze Canalul Mânecii”, a declarat acesta.

În schimb, Consiliul pentru Refugiați (Refugee Council) a transmis că tragediile sunt „sfâșietoare” și a subliniat că oamenii își asumă astfel de riscuri doar din disperare.

Organizația susține că mai puțini refugiați ar încerca traversările periculoase dacă Guvernul britanic ar crea căi legale și sigure de intrare în țară, după modelul programelor aplicate în trecut pentru persoanele din Ucraina, Siria și Afganistan.

Peste 160 de persoane și-au pierdut viața în Canalul Mânecii din 2018

Potrivit Migration Observatory al Universității Oxford, 162 de persoane au murit în Canalul Mânecii între 2018 și 2025.

Traversările cu bărci pneumatice au devenit, din 2020, principala metodă prin care migranții sunt depistați intrând ilegal în Regatul Unit.

Deși ziua de miercuri a fost cea mai aglomerată din 2026, recordul absolut rămâne cel din 3 septembrie 2022, când 1.305 persoane au ajuns în Marea Britanie într-o singură zi. Săptămâna trecută a fost înregistrat și un alt record: 165 de migranți au fost transportați într-o singură ambarcațiune.

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