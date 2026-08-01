Două trăsături de personalitate pot face diferența într-o căsnicie de durată, arată un nou studiu

Ce îi ține împreună pe oamenii care rămân căsătoriți zeci de ani? Conform unui studiu apărut în Journal of Research in Personality, partenerii din relațiile de lungă durată nu seamănă atât de mult pe cât cred, însă împărtășesc două trăsături de personalitate esențiale.

Cercetătorii au analizat cupluri căsătorite de aproape trei decenii

Studiul a inclus 451 de cupluri căsătorite din Olanda, care aveau, în medie, 28 de ani de căsnicie. Fiecare participant a completat un chestionar detaliat de personalitate de două ori: o dată descriindu-se pe sine și o dată evaluându-și partenerul.

Cercetătorii au analizat șase mari dimensiuni ale personalității: valorile morale, sensibilitatea emoțională, spiritul de cooperare, conștiinciozitatea, îndrăzneala socială și curiozitatea. Rezultatele au arătat că, în ciuda anilor petrecuți împreună, soții nu sunt atât de asemănători precum se credea.

Valorile morale și curiozitatea creează o apropiere mai mare

Dintre toate trăsăturile analizate, doar două au înregistrat un grad semnificativ de asemănare între parteneri: valorile morale și curiozitatea. Scorurile de similitudine au fost de 0,39 pentru valorile morale și 0,36 pentru curiozitate. Potrivit specialiștilor, orice valoare care depășește pragul de 0,30 este considerată relevantă în studiile de personalitate.

În schimb, pentru sensibilitatea emoțională, spiritul de cooperare, conștiinciozitate și îndrăzneala socială, asemănările dintre soți au fost aproape inexistente. Acest lucru sugerează că două persoane pot avea temperamente foarte diferite și obiceiuri complet opuse, fără ca acest lucru să le împiedice să construiască o relație stabilă pe termen lung.

Soții cred că seamănă mai mult decât în realitate

Un alt rezultat interesant al cercetării este că participanții și-au supraestimat gradul de asemănare. În special atunci când au fost întrebați despre valorile morale, mulți au crezut că gândesc aproape identic cu partenerul lor. În realitate, nivelul de similitudine era mai redus decât percepeau ei.

Autorii studiului explică acest lucru prin faptul că valorile și principiile sunt mai greu de observat în viața de zi cu zi decât comportamentele sau obiceiurile cotidiene.

După zeci de ani împreună ajung să se cunoască foarte bine

Chiar dacă nu sunt la fel de asemănători pe cât cred, partenerii din relațiile de lungă durată își înțeleg foarte bine personalitatea. În medie, aceștia au identificat cu o precizie ridicată trăsăturile celuilalt, iar cele mai exacte evaluări au fost cele legate de curiozitate. Excepția a fost reprezentată de caracteristicile morale, precum sinceritatea și modestia, care s-au dovedit mai greu de apreciat chiar și după aproape trei decenii de viață în comun.

Autorii studiului atrag însă atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Cercetarea a fost realizată exclusiv pe cupluri heterosexuale din Olanda, iar alte studii desfășurate în culturi diferite, cum este cazul Chinei, au identificat modele de asemănare mult mai reduse.

Cu toate acestea, concluzia cercetării este clară. Compatibilitatea pe termen lung nu depinde de faptul că doi oameni sunt identici, ci mai degrabă de împărtășirea unor valori morale comune și de dorința reciprocă de a înțelege lumea din jur.

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