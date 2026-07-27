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Te dor degetele după ce stai ore întregi pe telefon? Avertismentul medicilor cu privire la un sindrom tot mai răspândit

De: Diana Cernea 27/07/2026 | 07:40
Te dor degetele după ce stai ore întregi pe telefon? Avertismentul medicilor cu privire la un sindrom tot mai răspândit
„Degetele noastre suferă din pricina telefonului mobil, sursa-colaj CANCAN.RO
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Dacă petreci ore în șir pe telefon, răspunzând la mesaje, navigând pe rețelele sociale sau urmărind videoclipuri, este posibil ca mâinile tale să înceapă să dea semne de oboseală. Potrivit unei analize publicate de Associated Press, utilizarea excesivă a smartphone-ului poate provoca dureri persistente ale degetului mare și chiar afecțiuni care necesită tratament medical.

Ce este „texting thumb” și de ce apare tot mai des

Medicii folosesc termenul „texting thumb” pentru a descrie un ansamblu de probleme provocate de folosirea repetitivă a telefonului mobil. Printre simptome se numără rigiditatea degetului mare, durerea în apropierea articulației, senzația de pulsație și chiar un zgomot sau o blocare atunci când degetul este îndoit.

Deși astfel de probleme au fost observate încă din perioada telefoanelor BlackBerry, specialiștii spun că situația s-a agravat odată cu apariția smartphone-urilor moderne, care sunt mai mari, mai grele și folosite pentru mult mai multe activități decât apelurile și mesajele.

În ziua de azi, oamenii petrec ore întregi derulând conținut pe rețelele sociale, plătind facturi, citind știri, vizionând filme sau seriale și desfășurând numeroase alte activități direct de pe telefon.

„Dispozitivele mobile nu vor dispărea. În loc să le spunem oamenilor să renunțe la ele, trebuie să găsim modalități prin care utilizarea lor să fie compatibilă cu viața modernă”, explică dr. Maureen O’Shaughnessy, specialistă în chirurgia mâinii și a încheieturii la University of Kentucky HealthCare Hand Center.

Durerea poate ascunde afecțiuni severe

Menținerea în aceeași poziție a încheieturilor și coatelor timp de ore întregi poate suprasolicita tendoanele și articulațiile mâinii. În timp, aceste mișcări repetitive pot favoriza apariția unor afecțiuni precum sindromul de tunel carpian, tenosinovita De Quervain, caracterizată prin dureri și inflamație la baza policelui, dar și artroza policelui.

De asemenea, poate apărea așa-numitul „trigger thumb”, o afecțiune în care degetul mare se blochează dureros în timpul mișcării din cauza inflamării unui tendon.

Dr. O’Shaughnessy spune că mulți oameni observă cât de mult îi afectează telefonul abia în concediu, când îl folosesc mai puțin, iar durerile dispar aproape complet.

Pauzele și schimbarea poziției pot face diferența

Specialiștii recomandă ca utilizarea telefonului să fie întreruptă periodic prin pauze scurte. Dacă reducerea timpului petrecut pe ecran este dificilă, există și alte soluții care pot diminua solicitarea mâinilor. Este util să alternezi mâna cu care ții telefonul, să scrii uneori cu arătătorul în locul degetului mare și să schimbi poziția dispozitivului cât mai des.

Funcțiile integrate ale telefonului pot fi și ele de ajutor. Dictarea mesajelor prin funcția voice-to-text reduce considerabil efortul de tastare, iar mărirea dimensiunii textului permite folosirea telefonului fără a-l ține foarte aproape de față.

Există și accesorii speciale, precum inelele sau suporturile care se atașează pe spatele telefonului și distribuie mai uniform greutatea dispozitivului în palmă. Acestea pot servi și drept suport pentru vizionarea videoclipurilor, astfel încât telefonul să nu mai fie ținut permanent în mână.

Când este momentul să mergi la medic?

Medicii recomandă exerciții zilnice de întindere (stretching) pentru mâini și încheieturi, mai ales după perioade lungi petrecute pe telefon. Flexarea încheieturii înainte și înapoi, întinderea fiecărui deget și mișcările circulare ale degetului mare pot reduce tensiunea acumulată.

Pentru durerile localizate la baza degetului mare, specialiștii recomandă așezarea palmei pe o suprafață plană și îndepărtarea lui de celelalte degete, menținând poziția timp de aproximativ 30 de secunde.

Dacă durerea, amorțeala sau furnicăturile persistă chiar și după reducerea utilizării telefonului și după aplicarea unor măsuri simple, precum gheața sau antiinflamatoarele recomandate de medic, este indicat un consult de specialitate.

„Mâinile noastre nu au fost concepute pentru a folosi telefoanele toată ziua. Dacă vrem să ne bucurăm în continuare de aceste dispozitive, trebuie să avem grijă și de mâinile noastre”, avertizează dr. Eugene Tsai, chirurg ortoped la Cedars-Sinai Orthopaedics and Sports Medicine.

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