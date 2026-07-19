Anthony Hopkins debutează în muzică la 88 de ani. Actorul laureat cu Oscar își lansează primul album orchestral

Anthony Hopkins dovedește că niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visul. La 88 de ani, celebrul actor își începe oficial cariera de compozitor prin lansarea primului său single, iar potrivit CNN, acesta face parte dintr-un album care reunește lucrări orchestrale scrise de-a lungul a peste șase decenii.

Primul single dintr-un proiect muzical la care a lucrat o viață

Cunoscut în întreaga lume pentru rolurile sale memorabile din cinematografie, Anthony Hopkins își surprinde acum admiratorii cu o nouă latură artistică. Actorul britanic, câștigător a două premii Oscar, a lansat primul său single în calitate de compozitor.

Piesa se numește „Bracken Road” și face parte din albumul „Life is a Dream”, care va include o selecție de lucrări orchestrale compuse de Hopkins de-a lungul ultimilor peste 60 de ani. Informația a fost anunțată de casa de discuri Decca Classics.

Albumul este rezultatul unei pasiuni pe care actorul o cultivă încă din copilărie, cu mult înainte de a deveni una dintre cele mai importante figuri ale cinematografiei mondiale.

„Muzica a fost prima mea dorință”

Anthony Hopkins a mărturisit că muzica a ocupat întotdeauna un loc special în viața sa.

„Muzica a fost prima mea dorință, primul meu vis. Compun muzică toată viața. Unele dintre aceste piese sunt alături de mine de zeci de ani și încă simt nevoia să mă întorc la ele”, a declarat actorul.

Hopkins a început să cânte la pian la doar patru ani, iar doi ani mai târziu improviza deja propriile melodii. În adolescență compunea muzică pentru spectacole de teatru locale, iar această pasiune nu l-a părăsit nici după ce cariera sa de actor a cunoscut un succes uriaș.

O carieră impresionantă pe marele ecran

Anthony Hopkins este considerat unul dintre cei mai mari actori ai generației sale. De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, a interpretat personaje care au rămas în istoria cinematografiei.

Printre cele mai cunoscute se numără Hannibal Lecter din filmul „The Silence of the Lambs” (1991), rol pentru care a câștigat primul premiu Oscar, dar și majordomul Stevens din drama „The Remains of the Day”, una dintre cele mai apreciate interpretări ale sale.

Deși filmul i-a adus celebritatea mondială, Hopkins nu a renunțat niciodată la muzică și a continuat să compună în paralel cu activitatea sa actoricească.

Pianul, refugiu și în timpul pandemiei

Relația actorului cu muzica a devenit evidentă și în perioada pandemiei de COVID-19. În 2020, Anthony Hopkins a publicat un videoclip devenit viral în care cânta la pian pentru motanul său, Niblo, imaginile fiind apreciate de milioane de oameni din întreaga lume.

Momentul a arătat încă o dată cât de importantă este muzica în viața sa și cum aceasta l-a ajutat să treacă peste perioade dificile.

Albumul, înregistrat alături de o orchestră de prestigiu

Albumul „Life is a Dream” este interpretat de renumita Philharmonia Orchestra, sub bagheta dirijorului Gustavo Dudamel, laureat al premiului Grammy. Înregistrările au avut loc în luna aprilie la Alexandra Palace din Londra.

Potrivit casei de discuri, materialul este inspirat de familia lui Anthony Hopkins, de Țara Galilor, locul în care s-a născut, dar și de experiențele acumulate într-o viață întreagă.

Gustavo Dudamel, despre colaborarea cu actorul

„Anthony este unul dintre acei artiști rari a căror voce creativă depășește limitele unui singur domeniu. Aceeași profunzime a imaginației, umanitatea și adevărul emoțional care i-au definit cariera în teatru și film se regăsesc și în muzica sa. Anthony abordează muzica cu inima unui povestitor și instinctele unui poet, creând universuri sonore profund personale și, în același timp, universale”, a declarat dirijorul.

Albumul „Life is a Dream” va fi lansat oficial pe 21 august, marcând începutul unei noi etape în cariera unuia dintre cei mai apreciați actori ai lumii.

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