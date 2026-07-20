O româncă a creat costumele Shakirei din finala CM 2026. Cum arată cele 40 de ținute speciale

Campionatul Mondial s-a încheiat cu o victorie incredibilă pentru Spania. În timpul pauzei, Shakira a făcut spectacol. Alături de ea au fost și dansatorii, care au făcut show total. Aceștia au purtat ținute impresionante, create chiar de o româncă.

Shakira este una dintre cele mai remarcabile cântărețe columbiene. Ea a făcut show la finala Campionatului Mondial, alături de dansatorii ei. Costumele au fost la fel de superbe, iar detaliul care atrage atenția este că cea care le-a creat este chiar Rafaela Pestrițu, o cunoscută creatoare de modă din România. Aceasta are o carieră impresionantă și a ajuns să lucreze cu vedete internaționale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Rafaela Pestrițu a creat costumele pentru Shakira de la Campionatul Mondial

Rafaela Pestrițu se bucură de un succes absolut peste hotare. Munca creatoarei de modă a fost văzută și apreciată, astfel că a ajuns să lucreze pentru dansatorii Shakirei. Ținutele au ajuns direct pe stadionul pe care s-a jucat marea finală a Campionatului Mondial și au fost admirate de toți. Aceasta a explicat prin intermediul unei postări distribuite în mediul online că a realizat nici mai mult, nici mai puțin de 40 de costume pe care le-a făcut în doar o săptămână. Mai mult decât atât, a ținut să mulțumească tuturor pentru încrederea acordată.

View this post on Instagram A post shared by Rafaela Pestritu – ЯР (@rafaelapestritu)

Comandat pentru a crea 40 de look-uri personalizate pentru dansatorii Shakirei pentru performanța ei Fifa din pauză. Văzând cum munca noastră prinde viață pe una dintre cele mai mari scene din lume a fost un moment incredibil de special. Mulțumesc Nicolas pentru încrederea și sprijinul acordat. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez la acest proiect. Mulțumesc enorm echipei noastre și tuturor celor care ne-au ajutat să aducem acest proiect la viață într-o cronologie atât de strânsă, a scris Rafaela Pestrițu pe pagina sa de Instagram.

Cine este Rafaela Pestrițu

Rafaela Pestrițu s-a mutat din România în Londra în anul 2015, pentru a urma o carieră în modă. Aceasta a absolvit Central Saint Martins, una dintre cele mai bune școli de design vestimentar din lume. În acest moment, ea activează atât în România, cât și în Londra, acolo unde colaborează cu vedete internaționale.

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