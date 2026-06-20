Ce dietă are Shakira la 49 de ani. Are 3 mese și 2 gustări total atipice

Shakira este una dintre cele mai cunoscute artiste și continuă să își impresioneze fanii din întreaga lume nu doar prin muzica sa, ci și prin forma fizică de invidiat pe care o are la vârsta de 49 de ani. Cântăreața pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, însă realitatea este că în spate stă multă muncă și disciplină. Ce dietă are Shakira la 49 de ani?

Shakira a fost din nou în centrul atenției la Campionatul Mondial, unde a strălucit la ceremonia de deschidere. Cu aceeași energie care a consacrat-o și cu o prezență scenică spectaculoasă, vedeta columbiană a demonstrat că anii par să nu își fi pus amprenta asupra ei. În spatele acestei imagini se află însă multă disciplină, atât în ceea ce privește sportul, cât și alimentația.

Ce dietă are Shakira la 49 de ani

Pentru a face față concertelor solicitante și coregrafiilor intense, Shakira respectă un program riguros de antrenamente. În ceea ce privește mișcarea fizică, cântăreața se antrenează de șase ori pe săptămână, iar fiecare sesiune durează între 45 și 60 de minute. Exercițiile fizice sunt o parte esențială a rutinei sale și contribuie la condiția fizică excelentă pe care o afișează.

Bineînțeles că la fel de importantă este și alimentația. Shakira are o dietă destul de strictă, iar micile plăceri culinare nu prea au loc în meniul ei. Mai exact, cântăreața a eliminat produsele ultra-procesate și evită lactatele, preferând preparatele cât mai simple și naturale. Aceasta are o dietă bazată pe trei mese principale și două gustări, destul de atipice.

Shakira își începe ziua cu un mic dejun bogat în proteine și grăsimi sănătoase. Aceasta consumă frecvent ouă, avocado și legume proaspete, combinație care îi oferă energie pentru întreaga dimineață.

Mai apoi, a doua masă are la bază proteine slabe. De cele mai multe ori, artista mănâncă la prânz pește preparat la grătar, servit alături de legume sau o porție moderată de orez. Și cina urmează aceeași „filosofie” alimentară, fiind bazată pe pește sau carne slabă și garnituri din legume.

Ceea ce atrage însă atenția este modul în care gestionează gustările dintre mesele principale. Se pare că artista nu vrea să audă de batoane proteice sau alte produse populare. Iar în ceea ce privește gustările, Shakira preferă ciorbe sau supe-cremă preparate din legume. Această alegere neobișnuită îi oferă sațietate pentru mai mult timp, fără un aport caloric ridicat.

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