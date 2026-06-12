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Scandal după momentul Shakirei din deschiderea CM 2026. Fanii cred că ar fi fost o dublură pe scenă

De: Denisa Crăciun 12/06/2026 | 11:11
Shakira la Cupa Mondială/ sursa foto: social media
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Cupa Mondială din 2026 a început oficial. Momentul de deschidere a avut-o în prim plan pe Shakira, care a lansat o piesă special pentru eveniment. Deși prestația artistică a fost una spectaculoasă, fanii au contestat originalitatea cântăreței. Multe comentarii spun că nu ar fi fost, de fapt, Shakira, ci dublura ei.

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026 a avut loc joi, 11 iunie. Aceasta s-a ținut pe stadionul Azteca din Mexic, iar atmosfera a fost întreținută de artista columbiană Shakira. Vedeta a cântat o piesă ritmată, însă nici coregrafia nu a fost mai prejos. Totuși, imediat după moment, a izbucnit un scandal de proporții în mediul online. Fanii susțin că nu ar fi fost, de fapt, Shakira pe scenă, ci dublura ei. Momentan, nici oficialii, nici artista nu au oferit un răspuns.

Scandal după momentul Shakirei de la deschiderea Cupei Mondiale 2026

Cupa Mondială din acest an a început și promite să fie una spectaculoasă. În meciul de debut s-au întâlnit reprezentativele Mexicului și Africii de Sud. Învingătoare a fost țara gazdă, reușind să marcheze două goluri importante. Nu doar meciul în sine a fost impresionant, ci și momentul artistic de la deschidere.

Atmosfera a fost întreținută de cântăreața columbiană Shakira, alături de dansatorii ei. Deși prestația a fost așa cum ne-a obișnuit artista de fiecare dată: cu ritm, muzică bună și coregrafie pe măsură, fanii nu au rămas la fel de surprinși. Mai mult decât atât, unii au lansat în mediul online o conspirație neașteptată. Unii internauți care au urmărit actul artistic susțin că nu ar fi fost pe scenă Shakira, ci dublura ei.

Ce spun fanii în mediul online

Scandalul a fost unul uriaș și pare să continuie. Imediat după moment, în mediul online au apărut conspirații cu privire la autenticitatea Shakirei. Oamenii au analizat în detaliu apariția vedetei și spun că trăsăturile, vocea și mișcările de dans nu sunt aceleași ca ale artistei.

Nu dansează la fel…! Eu nu am crezut asta, dar mișcările sunt mai lente; La inaugurare dansa diferit față de cum o face de obicei. Avea mai multe mișcări ale brațelor decât ale șoldurilor; A greșit într-o parte a dansului și știm că ea nu greșește niciodată; Așa este, în plus se simte și energia/vibrația diferită; Nu este Shakira, chiar și în mișcări le face mai accentuate; Mie mi se pare ciudat faptul că purta ochelari, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți pe această temă.

VEZI ȘI: Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi returneze zeci de milioane de euro

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