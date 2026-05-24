Shakira a dat din nou lovitura! Imnul oficial al Cupei Mondiale 2026 e deja în top

Shakira a dat din nou lovitura! Artista columbiană (49 de ani) a lansat „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026. Fanii consideră că melodia are toate șansele să devină noul „Waka Waka”.

De data aceasta, Shakira a făcut echipă cu Burna Boy, iar combinația dintre ritmurile latino și afrobeat a explodat instant în online. Videoclipul lansat de artistă e plin de energie, imagini spectaculoase de stadion și apariții-surpriză ale celor mai mari staruri din fotbal.

Anunțul a fost făcut chiar de vedetă. Ea le-a spus fanilor că videoclipul piesei pentru Campionatul Mondial este gata.

„Suntem gata! Videoclipul pentru DAI DAI, cântecul official al Campionatului Mondial FIFA 2026 este aici!”, a scris Shakira.

Iar surprizele nu se opresc aici! În clip apar nume uriașe din fotbalul mondial, iar fanele au luat foc când i-au văzut pe Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland sau Harry Kane în imaginile spectaculoase din videoclip.

Shakira le-a mulțumit public tuturor sportivilor implicați, iar clipul a adunat imediat milioane de vizualizări și reacții din toate colțurile lumii.

Pentru mulți fani, revenirea artistei în universul FIFA a fost o adevărată lovitură de nostalgie. În 2010, vedeta a rupt topurile cu „Waka Waka (This Time for Africa)”, melodia care a devenit, pentru mulți, cel mai tare imn de Mondial făcut vreodată.

A făcut istorie cu „Waka Waka”

Piesa a făcut istorie pe YouTube, a dominat clasamentele muzicale și a transformat-o pe Shakira într-o adevărată regină a Campionatului Mondial. Mai târziu, artista a revenit și cu „La La La (Brazil 2014)”, continuând relația specială cu FIFA și fotbalul.

Între timp, internetul deja compară „Dai Dai” cu „Waka Waka”, iar fanii se întreabă dacă noul hit va reuși să producă aceeași isterie globală ca piesa lansată în urmă cu 16 ani.

Cupa Mondială FIFA 2026 va fi una spectaculoasă și din alt motiv. Competiția va fi organizată pentru prima dată în trei țări, SUA, Canada și Mexic, și va aduce la start 48 de echipe.

