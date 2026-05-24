Acasă » Știri » Shakira a dat din nou lovitura! Imnul oficial al Cupei Mondiale 2026 e deja în top

Shakira a dat din nou lovitura! Imnul oficial al Cupei Mondiale 2026 e deja în top

De: Emanuela Cristescu 24/05/2026 | 21:39
Shakira a dat din nou lovitura! Imnul oficial al Cupei Mondiale 2026 e deja în top
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Shakira a dat din nou lovitura! Artista columbiană (49 de ani) a lansat „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026. Fanii consideră că melodia are toate șansele să devină noul „Waka Waka”.

De data aceasta, Shakira a făcut echipă cu Burna Boy, iar combinația dintre ritmurile latino și afrobeat a explodat instant în online. Videoclipul lansat de artistă e plin de energie, imagini spectaculoase de stadion și apariții-surpriză ale celor mai mari staruri din fotbal.

Shakira a dat din nou lovitura

Anunțul a fost făcut chiar de vedetă. Ea le-a spus fanilor că videoclipul piesei pentru Campionatul Mondial este gata.

„Suntem gata! Videoclipul pentru DAI DAI, cântecul official al Campionatului Mondial FIFA 2026 este aici!”, a scris Shakira.

Iar surprizele nu se opresc aici! În clip apar nume uriașe din fotbalul mondial, iar fanele au luat foc când i-au văzut pe Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland sau Harry Kane în imaginile spectaculoase din videoclip.

Shakira le-a mulțumit public tuturor sportivilor implicați, iar clipul a adunat imediat milioane de vizualizări și reacții din toate colțurile lumii.

Pentru mulți fani, revenirea artistei în universul FIFA a fost o adevărată lovitură de nostalgie. În 2010, vedeta a rupt topurile cu „Waka Waka (This Time for Africa)”, melodia care a devenit, pentru mulți, cel mai tare imn de Mondial făcut vreodată.

A făcut istorie cu „Waka Waka”

Piesa a făcut istorie pe YouTube, a dominat clasamentele muzicale și a transformat-o pe Shakira într-o adevărată regină a Campionatului Mondial. Mai târziu, artista a revenit și cu „La La La (Brazil 2014)”, continuând relația specială cu FIFA și fotbalul.

Între timp, internetul deja compară „Dai Dai” cu „Waka Waka”, iar fanii se întreabă dacă noul hit va reuși să producă aceeași isterie globală ca piesa lansată în urmă cu 16 ani.

Cupa Mondială FIFA 2026 va fi una spectaculoasă și din alt motiv. Competiția va fi organizată pentru prima dată în trei țări, SUA, Canada și Mexic, și va aduce la start 48 de echipe.

VEZI ȘI: Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi returneze zeci de milioane de euro

Finala de la Cupa Mondială 2026 va avea un concert în pauză, ca la Super Bowl. Ce vedete vor cânta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a răzbunat Gabi Tamaș pe Bianca Giurcanu, după ce a încercat să-l oprească la Coco Bongo
Știri
Cum s-a răzbunat Gabi Tamaș pe Bianca Giurcanu, după ce a încercat să-l oprească la Coco Bongo
Carmen Harra a dat cărțile pe față. Motivul neașteptat pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat: „Ea nu își asumă greșeala”
Știri
Carmen Harra a dat cărțile pe față. Motivul neașteptat pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat: „Ea…
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
Gandul.ro
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută...
Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe femeile „prădătoare” din jurul președintelui
Adevarul
Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
Click.ro
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă....
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
Gandul.ro
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te...
ULTIMA ORĂ
Prințul William lansează un proiect inedit pentru oamenii fără adăpost. Ce prevede acesta
Prințul William lansează un proiect inedit pentru oamenii fără adăpost. Ce prevede acesta
Cum s-a răzbunat Gabi Tamaș pe Bianca Giurcanu, după ce a încercat să-l oprească la Coco Bongo
Cum s-a răzbunat Gabi Tamaș pe Bianca Giurcanu, după ce a încercat să-l oprească la Coco Bongo
Artistul a făcut anunțul despre cel mai important moment din viața lui. Jean de la Craiova: „Ani ...
Artistul a făcut anunțul despre cel mai important moment din viața lui. Jean de la Craiova: „Ani la rând mi-a fost frică”
Carmen Harra a dat cărțile pe față. Motivul neașteptat pentru care Cabral și Andreea Ibacka au ...
Carmen Harra a dat cărțile pe față. Motivul neașteptat pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat: „Ea nu își asumă greșeala”
Cum s-a transformat viața Elenei Băsescu de când s-a retras din spațiul public. Fiica fostului președinte ...
Cum s-a transformat viața Elenei Băsescu de când s-a retras din spațiul public. Fiica fostului președinte are alte priorități, care o țin în priză nonstop
Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Ce au văzut astronauții de pe Apollo 11 și piloții ...
Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Ce au văzut astronauții de pe Apollo 11 și piloții militari americani
Vezi toate știrile