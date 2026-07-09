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Locul iubit de Gabi Mureșan i-a devenit sfârșit. Detalii cutremurătoare despre tragedie

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 23:28
Locul iubit de Gabi Mureșan i-a devenit sfârșit. Detalii cutremurătoare despre tragedie
sursă foto: Mediafax
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Moartea fulgerătoare a lui Gabriel Mureșan a adus un val de tristețe atât în rândul celor care l-au cunoscut din perioada în care evolua în Liga 1, cât și printre locuitorii comunei Apold, județul Mureș. Fostul mijlocaș, cunoscut pentru anii petrecuți la CFR Cluj, își construise în această zonă o nouă etapă a vieții, implicându-se activ în comunitate și investind într-un proiect turistic care devenise una dintre marile sale pasiuni.

Destinul a făcut ca ultimele sale clipe să fie trăite într-un loc de care era profund legat. Gabriel Mureșan și-a pierdut viața într-un lac situat în apropierea pensiunii pe care o dezvoltase în satul Apold, localitate aflată la aproximativ 15 kilometri de Sighișoara. Incidentul s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi, iar vestea decesului s-a răspândit rapid, provocând emoție în întreaga țară.

Locul iubit de Gabi Mureșan i-a devenit sfârșit

După retragerea din activitatea sportivă, fostul internațional și-a concentrat energia asupra proiectelor din mediul rural. A ales să investească într-o veche casă săsească abandonată, pe care a restaurat-o și a transformat-o într-o pensiune apreciată de turiștii români și străini. Proiectul a devenit în scurt timp unul dintre cele mai cunoscute puncte de atracție din zonă, fiind apreciat pentru păstrarea arhitecturii tradiționale și pentru atmosfera autentică oferită vizitatorilor.

Apoldul devenise pentru Gabriel Mureșan mult mai mult decât localitatea în care investise. Era locul unde petrecea cea mai mare parte a timpului liber, unde primea prieteni și familie și unde își dezvoltase numeroase planuri pentru viitor. Cei care îl cunoșteau spun că era implicat în toate proiectele importante ale comunității și că își dorea să contribuie la dezvoltarea turismului local și la promovarea satului.

În luna martie a acestui an, Gabriel Mureșan împlinise 44 de ani, aniversare pe care a ales să o petreacă tot la pensiunea din Apold, înconjurat de familie și de apropiați. Pentru el devenise deja o tradiție să marcheze acest moment în locul pe care îl considera o adevărată refugiere departe de agitația cotidiană. Nimeni nu și-ar fi imaginat atunci că, doar câteva luni mai târziu, aceeași zonă avea să fie asociată cu una dintre cele mai triste vești din lumea fotbalului românesc.

Gabriel Mureșan a rămas în memoria suporterilor drept unul dintre cei mai combativi mijlocași ai generației sale. În tricoul formației CFR Cluj a cucerit trofee importante și a participat la numeroase meciuri memorabile atât în competițiile interne, cât și în cele europene.

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