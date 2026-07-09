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Ladislau Balanov a încetat din viață. Anunțul care a îndoliat lumea polo-ului

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 21:47
Ladislau Balanov a încetat din viață. Anunțul care a îndoliat lumea polo-ului
Foto: social media
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Lumea sportului românesc este în doliu după dispariția fostului poloist și antrenor Ladislau Balanov, care a încetat din viață la vârsta de 59 de ani. Considerat una dintre figurile importante ale poloului românesc din ultimele decenii, Balanov și-a dedicat întreaga viață acestui sport, atât în calitate de jucător de performanță, cât și ulterior ca antrenor și mentor pentru numeroși tineri sportivi.

De-a lungul carierei sale, Ladislau Balanov a fost un component important al echipei naționale a României, reprezentând țara la unele dintre cele mai importante competiții internaționale. Evoluțiile sale în tricoul primei reprezentative l-au adus în fața celor mai puternice selecționate din lume, contribuind la menținerea României în elita poloului european și mondial într-o perioadă în care competiția era extrem de puternică.

Ladislau Balanov a încetat din viață

În plan intern, fostul sportiv a evoluat pentru trei dintre cele mai importante cluburi din România. A îmbrăcat tricoul CSA Steaua București, formație alături de care a obținut mai multe titluri de campion național, dar a jucat și pentru CS Dinamo București și CSM Oradea, contribuind la performanțele acestor echipe în campionatul intern. Experiența acumulată în competițiile interne l-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale.

Cariera sa nu s-a limitat doar la România. Ladislau Balanov a evoluat și în campionatul Franței, unde a făcut parte din lotul formației Taverny, experiență care i-a oferit oportunitatea de a cunoaște un alt stil de joc și o altă filosofie de pregătire. Perioada petrecută în Franța avea să influențeze ulterior și activitatea sa de antrenor.

”O veste tristă pentru poloul românesc și stelist. S-a stins din viață, la doar 59 de ani, fostul jucător al clubului nostru, Ladislau Balanov. Multiplu campion al României cu Steaua, Ladislau a participat cu naționala României la turnee finale Europene și Mondiale, dar și în Cupa Mondială.

A fost, de asemenea, antrenorul naționalei de juniori a țării noastre și secundul lui Istvan Kovacs la reprezentativa de seniori. Trăia în Franța acolo unde a antrenat pe Enfants de Neptune Lille, Tourcoing, dar era și arbitru de polo. Transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis și cei de la Steaua București.

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