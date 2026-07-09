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Beach, Please! 2026 a început în forță la Costinești. Mii de tineri au luat cu asalt festivalul

De: Simona Vlad 09/07/2026 | 22:17
Selly_Beach Please 2025
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Beach, Please! a dat startul unei noi ediții spectaculoase la Costinești, iar mii de tineri au luat cu asalt festivalul încă din prima zi. CANCAN a fost prezent la fața locului și a surprins atmosfera din mijlocul distracției, înainte ca primii artiști să urce pe scenă.

Prima zi de festival a început cu o atmosferă efervescentă, iar zona evenimentului s-a umplut rapid de participanți veniți din toate colțurile țării. Scena principală, cea mai mare din istoria festivalului, a atras imediat atenția celor prezenți, iar organizatorii au pus la punct ultimele detalii înaintea concertelor. Vezi emisiunea integrală aici!

Echipa CANCAN a transmis în direct din mijlocul festivalului și a surprins energia publicului încă din primele ore. Participanții s-au plimbat prin perimetrul evenimentului, au explorat zonele special amenajate și au așteptat cu nerăbdare apariția artiștilor preferați.

Artiștii momentului, în centrul atenției încă dinaintea concertelor

Printre numele cel mai des pomenite de adolescenții aflați la Beach, Please! s-a regăsit Playboi Carti. Mulți dintre cei prezenți au declarat că au venit special pentru concertele din această seară și că își doresc să fie cât mai aproape de scenă. Interesul publicului s-a concentrat în special asupra artiștilor preferați de generația tânără, semn că lineup-ul din acest an răspunde perfect gusturilor fanilor festivalului.

Beach, Please! nu mai este doar festivalul adolescenților

Dacă în primii ani evenimentul era asociat aproape exclusiv cu adolescenții, ediția din acest an demonstrează că publicul s-a diversificat considerabil. La Costinești au ajuns și numeroși adulți, unii veniți împreună cu copiii, alții în grupuri de prieteni.

Pe lângă concerte, festivalierii se bucură de numeroase zone de relaxare, activări de brand și experiențe pregătite special pentru această ediție. Organizatorii estimează că zeci de mii de persoane vor trece zilnic prin festival până la finalul evenimentului.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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