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Copiii lui Cabral Ibacka i-au găsit o poreclă amuzantă. Cum îl strigă pe prezentator

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 22:57
Copiii lui Cabral Ibacka i-au găsit o poreclă amuzantă. Cum îl strigă pe prezentator
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Cabral a împărtășit recent cu urmăritorii săi un episod amuzant din viața de familie, în care protagoniști au fost cei doi copii ai săi, Namiko și Tiago. Întâmplarea s-a petrecut seara, înainte de culcare, iar prezentatorul TV a descoperit, fără ca cei mici să știe, ce nume i-au atribuit atunci când discută între ei. Momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online și a fost apreciat pentru naturalețea și umorul care caracterizează relația dintre membrii familiei.

Cabral și Andreea Ibacka continuă să își dedice timpul creșterii copiilor, chiar și după despărțire, De-a lungul timpului, prezentatorul a obișnuit să împărtășească publicului întâmplări din viața de zi cu zi, iar poveștile despre Namiko și Tiago sunt printre cele mai apreciate de cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

Copiii lui Cabral Ibacka i-au găsit o poreclă amuzantă

De această dată, totul a început după rutina obișnuită de seară. După ce copiii s-au pregătit de culcare, iar liniștea părea să se fi așternut în casă, Cabral a observat că din camera celor mici se auzea în continuare o conversație. Curios, a rămas să asculte fără să intervină, iar ceea ce a descoperit l-a făcut să își stăpânească cu greu râsul.

Namiko și Tiago discutau despre jocurile și poveștile lor preferate, transformând camera într-un univers al imaginației. Dialogul dintre cei doi a evoluat firesc spre personaje fantastice și creaturi inventate, iar în acel context și-a făcut apariția un personaj cu totul neașteptat. Fără să știe că tatăl lor îi poate auzi, copiii au vorbit despre „Dragonul de Biscuiți”, nume pe care îl folosesc atunci când fac referire la Cabral.

Porecla a venit în contextul unei discuții copilărești despre reguli, culcare și teama că cineva le-ar putea întrerupe conversația. În imaginația lor, „Dragonul de Biscuiți” era personajul care apărea atunci când cei mici nu respectau ora de somn sau vorbeau prea tare după ce luminile se stingeau.

Pentru Cabral, descoperirea a fost complet neașteptată. Deși reacția firească ar fi fost să intre imediat în cameră și să le spună că le-a auzit, acesta a preferat să rămână în apropiere și să asculte întreaga conversație. A considerat că spontaneitatea momentului era prea frumoasă pentru a fi întreruptă, iar imaginația copiilor merita lăsată să se desfășoare fără intervenția unui adult.

„În seara asta i-am auzit pentru prima dată vorbind între ei… despre mine.

Și aproape că m-am înecat de râs.

@tiagoibacka doarme în patul de jos. @namikoibacka, sus.

Le făcusem deja tot ritualul de seară: duș, spălat pe dinți, cremă, pupici și «gata, la somn!».

După vreo 15 minute, eram convins că dorm amândoi duși.

Dar aud șușoteli.

Tiago îi povestea despre Dansul Pinguinului. Namiko îl contrazicea, că ea îl știe mai bine. El îi explică foarte serios că e un dans doar pentru pinguinii mici. Ea începe să râdă.

Și atunci îl aud:

— Nu mai râde tare, că vine Dragonul de Biscuiți și ne mănâncă!

Am zis că leșin de râs, dar m-am abținut… Era păcat să stric spectacolul”,a spus Cabral pe Instagram.

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