Operația care i-a schimbat viața lui Bonnie Tyler. Cum a apărut vocea inconfundabilă a artistei

Vocea răgușită a lui Bonnie Tyler, devenită una dintre cele mai recognoscibile din muzica internațională, nu a fost naturală. Totul a pornit de la o operație la corzile vocale, în urma căreia cântăreața a crezut, pentru o perioadă, că și-a compromis definitiv cariera.

La mijlocul anilor ’70, Bonnie Tyler a fost diagnosticată cu noduli pe corzile vocale, o afecțiune frecvent întâlnită în rândul cântăreților. Medicii au decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea acestora și i-au recomandat să nu vorbească timp de șase săptămâni după operație, pentru ca vocea să se refacă complet, potrivit Yahoo.

Bonnie Tyler nu a respectat recomandările medicilor

Artista a recunoscut ulterior că nu a avut răbdarea necesară pentru a urma sfatul medicilor. La scurt timp după intervenție, și-a forțat vocea, iar acest lucru i-a schimbat definitiv timbrul vocal.

„Vocea mea era mai răgușită decât înainte și avea mai multă forță”, povestea Bonnie Tyler despre perioada care i-a schimbat viața. La început, cântăreața s-a temut că nu va mai putea avea succes în muzică, însă noul timbru vocal avea să devină emblema sa.

La scurt timp după operație, Bonnie Tyler a lansat piesa „It’s a Heartache”, care a devenit primul ei mare succes internațional. Câțiva ani mai târziu, vocea sa inconfundabilă avea să cucerească întreaga lume odată cu „Total Eclipse of the Heart”, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale anilor ’80.

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Bonnie Tyler a vândut peste 100 de milioane de discuri și a lansat piese precum „Holding Out for a Hero”, „It’s a Heartache” și „Total Eclipse of the Heart”, care au rămas printre cele mai iubite melodii din istoria muzicii pop-rock. Artista a murit pe 9 iulie, la vârsta de 75 de ani, într-un spital din Portugalia, în urma complicațiilor provocate de problemele de sănătate cu care se confrunta în ultimele luni.

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