Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finala Spania – Argentina: “Șoldurile nu mint”

Ieri, 19 iulie, a avut loc finala Campionatului Mondial, iar la pauză Shakira a ridicat atmosfera. Artista a revenit pe scenă și a făcut un show de zile mari, ridicând publicul în picioare cu energia și coregrafiile care au consacrat-o. Dacă la ceremonia de deschidere au existat numeroase voci care au susținut că artista ar fi fost înlocuită de o dublură, prestația din finală pare să fi schimbat complet percepția fanilor. De această dată, reacțiile au fost total diferite.

Pe lângă momentul artistic, finala dintre Spania și Argentina a fost urmărită cu sufletul la gură de microbiștii din întreaga lume. După un meci spectaculos, Spania și-a adjudecat titlul mondial, cu un scor de 1-0, însă în mediul online discuțiile au continuat și după fluierul final. De această dată, atenția nu s-a îndreptat doar către fotbaliști, ci și către apariția Shakirei, care a revenit în centrul atenției.

Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finala Spania – Argentina

La ceremonia de deschidere a CM 2026, artista columbiană a lansat piesa dedicată competiției și a oferit un spectacol plin de dans și efecte speciale. Cu toate acestea, imediat după reprezentație au apărut numeroase teorii pe rețelele sociale. Unii internauți au analizat imaginile cadru cu cadru și au susținut că femeia aflată pe scenă nu ar fi fost, în realitate, Shakira. Fanii au invocat diferențe de fizionomie, expresii faciale, voce și chiar stilul de dans, iar teoria „dublurii” a devenit rapid virală.

Pe de altă parte, prestația din timpul finalei a schimbat radical tonul comentariilor. Shakira a urcat, din nou, pe scenă, iar de această dată fanii i-au remarcat energia și mișcările celebre de dans. Filmările din timpul show-ului au devenit virale, iar comentariile au curs într-un ritm alert. Dacă la începutul Campionatului Mondial conspirațiile au dominat discuțiile, după concertul din finală cei mai mulți dintre fanii cântăreței au considerat că misterul a fost, în sfârșit, lămurit.

De această dată Shakira a fost cea care a urcat pe scenă, spun fanii. Energia și mișcările de dans au fost inconfundabile pentru admiratorii cântăreței. Mulți au făcut trimitere chiar la unul dintre cele mai cunoscute refrene ale artistei, susținând că „șoldurile nu mint”, iar felul în care a dansat a fost dovada că pe scenă s-a aflat chiar Shakira.

„Da, azi chiar ea a fost. S-a văzut”; „Asta chiar este Shakira, șoldurile ei nu mint”; „Ea chiar e adevărata Shakira”; „Așa da, Shakira cu adevărat, nu ce a fost la deschidere”; „Prima Shakira chiar a fost o impostoare, se vede”; „Până și microfonul îl ține diferit acum”; „Shakira este un superstar, nu poți mima asta”; „Prima dată părea și că are perucă, acum chiar a fost ea”, au fost doar câteva dintre comentariile din mediul online.

Așadar, fanii au concluzionat clar. Dacă la începutul CM 2026 cea care a urcat pe scenă nu a fost Shakira, de această dată, în finală, chiar artista columbiană a făcut show, iar fanii au fost în extaz.

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