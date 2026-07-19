Spania a câștigat Cupa Mondială 2026! Lamine Yamal i-a „suflat” trofeul de sub nas lui Messi

Campionatul Mondial FIFA 2026 și-a desemnat noua campioană, după o finală de excepție disputată între Spania și Argentina pe arena din Statele Unite. La capătul unui meci urmărit de milioane de suporteri din întreaga lume, trofeul suprem a fost ridicat de Spania, care s-a impus cu scorul de 1-0 după prelungiri.

După 120 de minute de luptă, Spania a cucerit Cupa Mondială, impunându-se cu scorul de 1-0 în fața Argentinei. În minutul 106 Torres a dat gol pentru Spania și a adus-o pe podium.

Finala din 2026 a fost și un duel simbolic între generații. De o parte s-a aflat tânăra senzație a fotbalului spaniol, Lamine Yamal, unul dintre cei mai promițători jucători ai lumii, iar de cealaltă parte Lionel Messi, legenda Argentinei, aflat la unul dintre ultimele sale turnee finale în tricoul naționalei.

Marea finală se desfășoară pe MetLife Stadium din East Rutherford, statul New Jersey, arenă aflată în apropierea orașului New York. Stadionul, unul dintre cele mai moderne din lume, a fost pregătit în cele mai mici detalii pentru ultimul act al competiției, iar organizatorii au pus la punct un program spectaculos înaintea începerii partidei.

Spania a câștigat Campionatul Mondial 2026

Prima repriză a finalei Campionatului Mondial 2026 s-a încheiat fără goluri, 0-0, după 45 de minute în care Spania a fost echipa care a controlat în mare măsură jocul. Ibericii au avut o posesie superioară și au dictat ritmul partidei, încercând în repetate rânduri să găsească drumul spre poarta Argentinei prin acțiuni construite cu răbdare. Deși au fost mai prezenți în jumătatea adversă și au creat câteva situații promițătoare, defensiva sud-americanilor și intervențiile portarului au făcut ca tabela să rămână neschimbată la pauză.

După 90 de minute regulamentare, finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina a rămas fără gol, scorul fiind în continuare 0-0, astfel că învingătoarea urma să fie decisă în reprizele de prelungiri. Naționala Spaniei a continuat să domine la capitolul posesie și a controlat în mare parte ritmul jocului, însă nu a reușit să găsească drumul spre gol în fața unei defensive argentiniene bine organizate.

În minutul 90+6, Enzo Fernández a văzut cartonașul roșu direct după o intervenție dură asupra lui Pau Cubarsí, lăsând Argentina în inferioritate numerică pentru reprizele de prelungiri.

Lionel Messi: „Lamine este un talent uriaş”

Drumul către finală nu a fost deloc ușor pentru cele două reprezentative. Spania și-a asigurat calificarea după o prestație solidă în semifinală, în timp ce Argentina a obținut biletul pentru ultimul act în urma unei confruntări dramatice, decisă pe final.

Pentru echipa învinsă, parcursul rămâne unul impresionant, chiar dacă visul de a ridica trofeul s-a oprit în ultimul act. Jucătorii au avut un traseu solid pe parcursul competiției și au demonstrat că fac parte din elita fotbalului mondial.

„Lamine este un talent uriaş, cineva pe care l-am urmărit mult pentru că joacă la un club pe care îl iubesc, şi întotdeauna îi doresc numai bine, întotdeauna vreau ce e mai bun pentru el. Şi, ei bine, este unul dintre jucătorii de referinţă ai lumii la 19 ani, iar întreaga carieră îi stă înainte. Are o mare oportunitate de a realiza ceva istoric, lucru pe care noi vom încerca din răsputeri să nu-l lăsăm să se întâmple de data aceasta. Nu vreau decât să-i urez numai bine. E o nebunie. Este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni din lume în acest moment. Şi îi urez mult noroc, pentru că ceea ce e bine pentru el va fi bine şi pentru Barcelona”, a spus Lionel Messi înaintea finalei.

Parcursul Spaniei până în finală

Spania a avut un parcurs convingător la Campionatul Mondial 2026, demonstrând constanță și un joc spectaculos încă din faza grupelor. Ibericii au reușit să își câștige grupa și au intrat în fazele eliminatorii din postura uneia dintre principalele favorite la cucerirea trofeului mondial. De-a lungul competiției, elevii lui Luis de la Fuente au impresionat prin posesie, organizare și eficiență în fața porții.

În optimile de finală, ibericii au avut parte de un duel extrem de dificil împotriva Portugaliei. Partida a fost una echilibrată, însă Spania a reușit să se impună cu 1-0, obținând calificarea în sferturile de finală după un meci în care defensiva a avut o prestație excelentă.

În sferturi, Spania a învins Belgia cu 2-1, iar în semifinale a trecut fără mari emoții de Franța, scor 2-0, calificându-se astfel în marea finală a Campionatului Mondial 2026, unde a întâlnit Argentina.

Parcursul Argentinei până în finală

Argentina a demonstrat încă o dată de ce este campioana mondială en-titre, reușind să gestioneze cu maturitate fiecare meci eliminatoriu. Echipa lui Lionel Scaloni a avut un traseu dificil, dar experiența și valoarea individuală a jucătorilor au făcut diferența în momentele decisive.

În optimile de finală, sud-americanii au învins Egiptul cu 3-2, într-o partidă spectaculoasă, cu multe răsturnări de situație. Victoria le-a adus calificarea în sferturi, unde au întâlnit reprezentativa Elveției.

În sferturile de finală, Argentina s-a impus cu 3-1 în fața Elveției, iar în semifinale a eliminat Anglia cu 2-1, după un final dramatic. Astfel, formația albiceleste și-a asigurat prezența în finala Cupei Mondiale 2026, unde a luptat pentru apărarea titlului mondial.

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