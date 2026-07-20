Încă o controversă după finala Campionatului Mondial. Mai mulți jucători ai Argentinei au întors spatele în timpul festivității de premiere a Spaniei

Mai mulți jucători ai Argentinei au fost surprinși întorcând spatele în timp ce naționala Spaniei ridica trofeul Cupei Mondiale 2026, gest care a stârnit numeroase reacții în presa internațională după finala câștigată de iberici cu 1-0, după prelungiri.

Imaginile surprinse la ceremonia de premiere au devenit rapid virale pe rețelele sociale. În timp ce jucătorii Spaniei sărbătoreau câștigarea celui de-al doilea titlu mondial din istorie, mai mulți fotbaliști argentinieni au rămas cu spatele la podium, fără să urmărească momentul în care adversarii ridicau trofeul, potrivit Metro.

Finala Cupei Mondiale, marcată de incidente

Potrivit presei internaționale, mai mulți comentatori și foști fotbaliști au criticat comportamentul argentinienilor, catalogându-l drept lipsit de fair-play. Printre cei care au reacționat s-au numărat fostul internațional englez Stuart Pearce și realizatorul Adrian Durham, care au descris gestul drept „lipsit de clasă”.

Finala Cupei Mondiale 2026 a fost una tensionată până la ultimul fluier. Argentina a încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Enzo Fernández a fost eliminat în prelungiri în urma unui fault dur.

Tensiunile au continuat și după încheierea meciului. Mai mulți jucători ai celor două echipe au fost implicați într-o altercație pe teren, iar imaginile surprinse imediat după fluierul final au arătat îmbrânceli și schimburi de replici între fotbaliștii Spaniei și Argentinei.

Spania a cucerit Cupa Mondială după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, golul decisiv fiind marcat de Ferran Torres în minutul 106 al prelungirilor. Ibericii au dominat partida și au devenit campioni mondiali pentru a doua oară în istorie, după succesul din 2010.

Pentru Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, finala ar putea reprezenta ultimul meci disputat la un Campionat Mondial.

Finala din 2026 a fost și un duel simbolic între generații. De o parte s-a aflat tânăra senzație a fotbalului spaniol, Lamine Yamal, unul dintre cei mai promițători jucători ai lumii, iar de cealaltă parte Lionel Messi, legenda Argentinei, aflat la unul dintre ultimele sale turnee finale în tricoul naționalei.

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