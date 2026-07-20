Cine este românca de la CM 2026? I-a înmânat trofeul pentru Best Young Player lui Pau Cubarsi

Seara trecută, 19 iulie, a avut loc marea finală a Campionatului Mondial. Spania și Argentina i-au ținut pe microbiștii din toată lumea cu sufletul la gură până la fluierul final. După încheierea partidei, emoțiile au continuat la festivitatea de premiere, unde și-a făcut apariția și o româncă. Prezența ei pe gazon nu a trecut neobservată. Cine este românca care i-a înmânat trofeul Best Young Player lui Pau Cubarsi?

Finala disputată între Spania și Argentina a oferit momente memorabile atât în timpul jocului, cât și la ceremonia organizată imediat după meci. Spaniolii s-au impus cu 1-0 și au cucerit titlul mondial. La ceremonia de decernare a premiilor a fost prezentă și o româncă. Aceasta a avut un rol special în cadrul galei, iar acum a vorbit despre experiența sa la CM 2026.

Nicoleta Atanase, românca de la World Cup 2026

Românca prezentă la ceremonia de premiere este Nicoleta Atanase, însoțitoare de bord la Qatar Airways. Tânăra este cunoscută pe rețelele sociale datorită conținutului pe care îl postează despre viața de stewardesă și a făcut parte din echipa de brand ambassadors de la Qatar Airways.

La finala Campionatului Mondial, Nicoleta a avut misiunea de a aduce pe scenă trofeul „Best Young Player”, distincție care i-a revenit fundașului spaniol Pau Cubarsí, unul dintre cei mai apreciați tineri jucători ai turneului. Imaginile cu românca ținând trofeul în mâini au fost surprinse în timpul ceremoniei FIFA și au devenit virale.

Nicoleta Atanase a vorbit despre experiența ei la CM 2026 și s-a declarat copleșită de tot ce s-a întâmplat. Aceasta spune că a avut emoții extraordinar de mari, iar pentru ea a fost o onoare să participe la eveniment și să fie atât de aproape de numeroase vedete internaționale.

„Într-adevăr! Da, am fost pe scenă la World Cup 2026, la decernarea premiilor, dar am ținut trofeul de Best Young Player. Și da, am fost acolo. Și mulțumesc tuturor celor care mi-au scris în privat că m-ați văzut și celor care mi-au scris pe Instagram. Am ajuns la hotel, am fost la cină cu colegii și mă voi demachia și trebuie să dorm puțin pentru că la 6 dimineața plecăm către aeroport și e deja 00.30. O să revin aici cu story time, cum a fost să fiu la finala World Cup. Ce vedete am văzut. Pot să vă spun doar că așa emoții n-am avut în viața mea. Mi-au transpirat și tremurat mâinile cu trofeul acela în mână, mai ales când a intrat și Trump și când l-am văzut pe Messi și l-am văzut pe Lamine Yamal. Era atât de multă lume pe stadion, încercam să mă uit drept și să zâmbesc, că dacă mă uitam în mulțime și știam că este Shakira, David Beckham, actorul din The Vampire Diaries… A fost foarte emoționată, atât de multă lume importantă, iar eu am decernat premiul. Eu! Da, cred că rămâne cea mai faină experiență din toată viața mea. Nu m-am gândit vreodată că o să… Am acum trei zile pauză, trebuie să mă întorc la realitate și am plănuit să mă duc puțin acasă, în țară. Am nevoie de puțină pauză pentru că a fost superb. Vă pup și o să revin cu storytime și cu poze și cu de toate”, a spus Nicoleta Atanase, în mediul online.

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Foto: Instagram; Video: TikTok