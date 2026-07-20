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Cum se calculează CASS pentru persoanele fără venituri. Anunțul făcut de ANAF

De: David Ioan 20/07/2026 | 19:35
Cum se calculează CASS pentru persoanele fără venituri. Anunțul făcut de ANAF
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Românii fără venituri care vor acces la serviciile medicale din sistemul public trebuie să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate. După creșterea salariului minim brut de la 1 iulie 2026, au apărut întrebări legate de o posibilă majorare a contribuției. ANAF a transmis că suma rămâne identică pe tot parcursul anului, indiferent de modificările ulterioare ale salariului minim.

Codul fiscal stabilește că baza de calcul pentru persoanele fără venituri este salariul minim brut valabil la începutul anului fiscal. Prin urmare, orice ajustare făcută ulterior nu influențează contribuția datorată pentru anul în curs.

CASS rămâne neschimbat în 2026

Persoanele care nu obțin venituri impozabile se pot asigura voluntar în sistemul public de sănătate. Contribuția se calculează aplicând cota de 10% la echivalentul a șase salarii minime brute pe țară. ANAF subliniază că baza de calcul se raportează exclusiv la salariul minim brut în vigoare la 1 ianuarie.

Pentru 2026, salariul minim brut la început de an este de 4.050 de lei. Astfel, baza de calcul ajunge la 24.300 de lei, iar contribuția anuală este de 2.430 de lei. Majorarea salariului minim la 4.325 de lei, aplicată din iulie, nu schimbă suma datorată.

Articolul 180 din Codul fiscal precizează cine poate opta pentru plata contribuției. Printre cei vizați se află persoanele care încep activități independente și au avut pierdere fiscală sau venit net zero în anul anterior, cei care obțin anumite venituri prevăzute de lege, persoanele fără venituri care nu beneficiază de excepții și cei care realizează venituri pentru care contribuția nu este obligatorie.

ANAF explică cât plătesc persoanele fără venituri

Pentru persoanele fără venituri, plata contribuției este modalitatea prin care dobândesc calitatea de asigurat și acces la serviciile medicale din sistemul public.

Opțiunea se exercită prin depunerea Declarației unice. Documentul poate fi transmis în orice moment al anului, fără ca data depunerii să influențeze suma de plată. Chiar dacă declarația este depusă înainte sau după majorarea salariului minim din iulie, contribuția rămâne 2.430 de lei, fiind calculată strict în funcție de salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026.

Clarificarea ANAF oferă stabilitate celor care aleg să se asigure, eliminând riscul recalculării contribuției ori de câte ori Guvernul modifică salariul minim în cursul anului.

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