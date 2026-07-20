Acasă » Știri » Pescobar, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu restaurantele sale: ”Și eu am de suferit”

Pescobar, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu restaurantele sale: ”Și eu am de suferit”

De: Emanuela Cristescu 20/07/2026 | 19:53
Lovitură neașteptată dată de Pescobar! Ce face patronul Tavernei Racilor în plină criză
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pescobar schimbă regulile jocului într-un moment în care tot mai multe restaurante se plâng că le este din ce în ce mai greu să țină pasul cu valul de scumpiri. În loc să mărească nota de plată, afaceristul a anunțat că face exact opusul: reduce prețurile în toate restaurantele Taverna Racilor cu până la 20%.

Decizia vine într-o perioadă complicată pentru industria HoReCa. Paul Nicolau a spus că preferă să câștige clienți, nu să îi piardă. Afaceristul a mărturisit că și business-ul său resimte efectele contextului economic, dar că nu are ce să facă.

Pescobar scade prețurile

Patronul de la Taverna Racilor susține că a făcut mutarea pentru ca românii să poată veni mai des în restaurantele sale. Convins că nimeni nu îi poate bate prețurile, Pescobar le-a aruncat și o săgeată concurenților din HoReCa, cărora le-a transmis să lase plângerile și să treacă la fapte.

„Ce decizie iau eu acum, ca să îmi potențez puterea în locație, este să reduc cu 15% prețurile, chiar cu 20%, între 15 și 20%. Aceasta este decizia pe care eu am luat-o, pentru că și eu am de suferit, nu-i nimic de ascuns. Asta e perioada. Am avut de suferit, ca toată lumea, în pandemie, bla, bla. Dar ce m-a caracterizat pe mine este că în pandemie am făcut cei mai mulți bani posibili. În pandemie, când nimic nu mergea.

Lovitură neașteptată dată de Pescobar! Ce face patronul Tavernei Racilor în plină criză
Lovitură neașteptată dată de Pescobar! Ce face patronul Tavernei Racilor în plină criză

Au fost niște ajutoare de la stat ca să n-ai firma pe minus, eu am fost pe plus. Așa că și acum m-am gândit bine și decizia este ca, dacă oamenii au mai puțini bani de cheltuit, să îi primesc, să își permită să vină la mine la restaurant, să fie ok, să își permită să vină nu o dată pe săptămână, ci de mai multe ori. Niciodată cineva din țara asta nu poate să mă concureze pe mine la prețuri. Love, acțiune, nu plângere”, a spus Pescobar.

Secretul succesului

Paul Nicolau este unul dintre cei mai cunosți antreprenori din domeniul ospitalității și conduce o rețea de 12 restaurante Taverna Racilor, unde lucrează aproximativ 350 de angajați. Milionarul a explicat că succesul unui restaurant depinde în mare măsură de oamenii care lucrează în el și că, pentru cei mai mulți angajați, salariul și câștigurile sunt principala sursă de motivație.

„În domeniul HoReCa, la fel ca în alt domeniu, dar vorbim de cel al ospitalității, în care ospătarul trebuie să fie zâmbăreț și să aibă atitudine corectă și în concordanță cu brandul restaurantului, trebuie să fie motivat. Nu e greu. Banii îl fac să fie ok la muncă. Asta e valabil pentru 90% dintre angajați. Mai sunt și ultraprofesioniștii care își duc sarcina muncii până la capăt, chiar dacă nu au făcut tipsul pe care îl voiau”, a afirmat Paul Nicolau în podcastul „Shift by Bianca”.

VEZI ȘI: Pescobar, tată pentru a treia oară?! Detaliul care l-a dat de gol: ”Felicitări Laviniei și sarcină ușoară!”
Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Serghei Mizil, chemat la Power Couple. Cine i-a interzis să participe la emisiunea de la Antena 1
Știri
Serghei Mizil, chemat la Power Couple. Cine i-a interzis să participe la emisiunea de la Antena 1
Doliu în lumea fotbalului! A murit Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur
Știri
Doliu în lumea fotbalului! A murit Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur
Tanmaxxing, noul trend PERICULOS ce poate duce la CANCER DE PIELE
Mediafax
Tanmaxxing, noul trend PERICULOS ce poate duce la CANCER DE PIELE
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost identificate defecțiuni tehnice
Gandul.ro
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu...
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
Digi24
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik,...
JD Vance dă vestea care face înconjurul Americii: „Suntem binecuvântați”
Mediafax
JD Vance dă vestea care face înconjurul Americii: „Suntem binecuvântați”
Parteneri
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu Kylian Mbappé
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Românca din spatele ținutelor purtate de dansatorii Shakirei la FIFA World Cup 2026. Povestea incredibilă a designerului Rafaela Pestrițu
Click.ro
Românca din spatele ținutelor purtate de dansatorii Shakirei la FIFA World Cup 2026. Povestea incredibilă...
Fratele lui Lamine Yamal a cucerit internetul după finala Cupei Mondiale. Imagini virale de la festivitatea de premiere
Digi 24
Fratele lui Lamine Yamal a cucerit internetul după finala Cupei Mondiale. Imagini virale de la...
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
Digi24
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii...
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai putem ignora
Promotor.ro
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai...
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
De ce tot mai mulți utilizatori aleg imprimante cu rezervoare reîncărcabile
go4it.ro
De ce tot mai mulți utilizatori aleg imprimante cu rezervoare reîncărcabile
Câți copaci există pe Pământ?
Descopera.ro
Câți copaci există pe Pământ?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost identificate defecțiuni tehnice
Gandul.ro
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Serghei Mizil, chemat la Power Couple. Cine i-a interzis să participe la emisiunea de la Antena 1
Serghei Mizil, chemat la Power Couple. Cine i-a interzis să participe la emisiunea de la Antena 1
Doliu în lumea fotbalului! A murit Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur
Doliu în lumea fotbalului! A murit Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur
În grija cui va rămâne fiica cea mare a lui Constantin și a Luciei Sîrbu, soții morți în accidentul ...
În grija cui va rămâne fiica cea mare a lui Constantin și a Luciei Sîrbu, soții morți în accidentul cumplit din Grecia
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: „Voiau să cânt ...
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: „Voiau să cânt forțat. Și bătut, și fără bani!”
Bucurie mare la Mireasa! Fosta concurentă va deveni din nou mămică
Bucurie mare la Mireasa! Fosta concurentă va deveni din nou mămică
Un român a fost găsit mort într-un parc din Italia. S-a stins din cauza caniculei, iar primarul face ...
Un român a fost găsit mort într-un parc din Italia. S-a stins din cauza caniculei, iar primarul face apel disperat la familia lui
Vezi toate știrile