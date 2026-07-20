Pescobar, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu restaurantele sale: ”Și eu am de suferit”

Pescobar schimbă regulile jocului într-un moment în care tot mai multe restaurante se plâng că le este din ce în ce mai greu să țină pasul cu valul de scumpiri. În loc să mărească nota de plată, afaceristul a anunțat că face exact opusul: reduce prețurile în toate restaurantele Taverna Racilor cu până la 20%.

Decizia vine într-o perioadă complicată pentru industria HoReCa. Paul Nicolau a spus că preferă să câștige clienți, nu să îi piardă. Afaceristul a mărturisit că și business-ul său resimte efectele contextului economic, dar că nu are ce să facă.

Pescobar scade prețurile

Patronul de la Taverna Racilor susține că a făcut mutarea pentru ca românii să poată veni mai des în restaurantele sale. Convins că nimeni nu îi poate bate prețurile, Pescobar le-a aruncat și o săgeată concurenților din HoReCa, cărora le-a transmis să lase plângerile și să treacă la fapte.

„Ce decizie iau eu acum, ca să îmi potențez puterea în locație, este să reduc cu 15% prețurile, chiar cu 20%, între 15 și 20%. Aceasta este decizia pe care eu am luat-o, pentru că și eu am de suferit, nu-i nimic de ascuns. Asta e perioada. Am avut de suferit, ca toată lumea, în pandemie, bla, bla. Dar ce m-a caracterizat pe mine este că în pandemie am făcut cei mai mulți bani posibili. În pandemie, când nimic nu mergea. Au fost niște ajutoare de la stat ca să n-ai firma pe minus, eu am fost pe plus. Așa că și acum m-am gândit bine și decizia este ca, dacă oamenii au mai puțini bani de cheltuit, să îi primesc, să își permită să vină la mine la restaurant, să fie ok, să își permită să vină nu o dată pe săptămână, ci de mai multe ori. Niciodată cineva din țara asta nu poate să mă concureze pe mine la prețuri. Love, acțiune, nu plângere”, a spus Pescobar.

Secretul succesului

Paul Nicolau este unul dintre cei mai cunosți antreprenori din domeniul ospitalității și conduce o rețea de 12 restaurante Taverna Racilor, unde lucrează aproximativ 350 de angajați. Milionarul a explicat că succesul unui restaurant depinde în mare măsură de oamenii care lucrează în el și că, pentru cei mai mulți angajați, salariul și câștigurile sunt principala sursă de motivație.

„În domeniul HoReCa, la fel ca în alt domeniu, dar vorbim de cel al ospitalității, în care ospătarul trebuie să fie zâmbăreț și să aibă atitudine corectă și în concordanță cu brandul restaurantului, trebuie să fie motivat. Nu e greu. Banii îl fac să fie ok la muncă. Asta e valabil pentru 90% dintre angajați. Mai sunt și ultraprofesioniștii care își duc sarcina muncii până la capăt, chiar dacă nu au făcut tipsul pe care îl voiau”, a afirmat Paul Nicolau în podcastul „Shift by Bianca”.

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