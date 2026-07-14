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Reacții în lanț, după eliminarea Franței de la CM! Spania a făcut un meci colosal, în timp ce Mbappe &co au fost ”desființați”

De: David Ioan 15/07/2026 | 01:52
Reacții în lanț, după eliminarea Franței de la CM! Spania a făcut un meci colosal, în timp ce Mbappe &co au fost ”desființați”
Reacții în lanț, după eliminarea Franței de la CM! Spania a făcut un meci colosal, în timp ce Mbappe &co au fost ”desființați”. Foto: Mediafax Foto
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Franța a pierdut semifinala Cupei Mondiale 2026 în fața Spaniei, scor 0-2, iar presa din Hexagon a taxat dur prestația jucătorilor lui Didier Deschamps. Publicațiile franceze și străine au acordat note foarte mici fotbaliștilor, iar Lucas Digne și Michael Olise au fost evaluați cu doar 1,5, fiind considerați cei mai slabi oameni ai meciului.

Despre Digne s-a scris că „a ratat complet cea mai mare provocare a carierei sale”, în duelul direct cu Lamine Yamal, iar despre Olise, Foot Mercato a notat: „A făcut cel mai slab meci al său în tricoul Franței”. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Spania a făcut un meci colosal, în timp ce Mbappe&co au fost ”desființați”

Spania a deschis scorul în minutul 22, prin Mikel Oyarzabal, care a transformat penalty-ul obținut de Lamine Yamal. În repriza secundă, Pedro Porro a stabilit scorul final, 2-0, iar echipa lui Luis de la Fuente a controlat fără emoții restul partidei. Ibericii au obținut astfel calificarea în finala Cupei Mondiale 2026, unde vor întâlni câștigătoarea duelului Argentina – Anglia.

Pentru Franța, eșecul a fost cu atât mai dur cu cât naționala venise la semifinală cu pretenții uriașe. Ofensiva formată din Mbappé, Dembélé și Olise nu a reușit să pună presiune reală pe apărarea Spaniei, iar statistica xG a evidențiat limitele francezilor. Conform ProSport, Franța a înregistrat doar 0,3 expected goals (n.r goluri așteptate în meci), cel mai slab total al echipei într-un meci de Cupă Mondială din ultimii 60 de ani. În schimb, Spania a avut un xG de 1,63, controlând zonele decisive ale terenului.

În ciuda posesiei aproape egale, Franța a greșit multe pase și a creat foarte puține acțiuni periculoase. Spania a marcat în prima repriză, a gestionat ritmul meciului și a lovit din nou în partea secundă, profitând de lipsa de reacție a adversarilor. Echipele de start au fost identice cu cele anunțate oficial, Franța evoluând în sistem 4-2-3-1, iar Spania în aceeași formulă.

După meci, Didier Deschamps a admis superioritatea Spaniei, dar a ridicat semne de întrebare legate de arbitraj, potrivit Mediafax. Selecționerul francez a contestat prestația centralului Iván Barton, fără a pune însă înfrângerea exclusiv pe seama deciziilor oficialilor.

„Suntem dezamăgiți, desigur. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut bine. Dar permiteți-mi să vă întreb: credeți că arbitrul a fost la nivelul necesar pentru a conduce o semifinală?”, a spus Deschamps.

Ulterior, întrebat dacă Barton nu ar fi trebuit delegat la un asemenea meci, tehnicianul a nuanțat:

„Nu am spus asta. Eu doar am pus o întrebare. Voi ce credeți? Uitați-vă la meci”.

Reacții în lanț, după eliminarea Franței de la CM!

Faza care a generat cele mai multe discuții a fost penalty-ul obținut de Yamal, după contactul cu Lucas Digne. Francezii au reclamat că mingea l-ar fi atins pe Yamal pe braț înainte de duel, însă VAR a considerat că nu există motive pentru anularea deciziei. Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde González a explicat că o eventuală mână în atac ar fi putut schimba decizia doar dacă era direct legată de obținerea penalty-ului, lucru neconfirmat de reluări.

Controverse au existat și la o intervenție dură a lui Michael Olise asupra lui Rodri, fază în care unii comentatori au cerut eliminarea francezului. Barton nu a acordat nici măcar cartonaș galben, iar Iturralde González a apreciat că faza merita doar avertisment. Arbitrul salvadorian a fost protagonistul unui moment neobișnuit la începutul meciului, când a uitat spray-ul pentru lovituri libere și a fost nevoit să aștepte să-i fie adus de la margine.

Arbitrul acestui meci, Iván Barton, aflat pe lista FIFA din 2018, are experiență în competiții majore, inclusiv Cupa Mondială din Qatar, Jocurile Olimpice și turneele CONCACAF. Totuși, cariera sa include și episoade controversate, precum semifinala SUA – Mexic din 2023, încheiată înainte de expirarea timpului suplimentar din cauza scandărilor din tribune, sau meciul Honduras – Mexic, unde a acordat 12 minute de prelungire, decizie contestată vehement de federația din Honduras.

În final, Deschamps a recunoscut că Franța nu s-a ridicat la nivelul adversarei. Spania s-a impus cu 2-0 și a obținut prima finală mondială de după triumful din 2010, în timp ce Franța va juca finala mică.

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